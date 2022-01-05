محافظ القليوبية يقوم بجولة واسعة على الطريق الدائري بمدن قليوب و الخصوص و الخانكة وشبرا الخيمة ويشدد على سرعة استكمال الإزالات ورفع المخلفات ويتفقد أعمال الرصف بعزبة أفندينا 

قام عبد الحميد الهجان/ محافظ القليوبية بجولة موسعة تفقد خلالها الأعمال التي تجري على الطريق الدائري، عند مدن قليوب و الخصوص و الخانكة وأحياء شرق وغرب شبرا الخيمة ، مشددا على ضرورة رفع كافة المخلفات المتراكمة والرتش فورا، وسرعة استكمال الإزالات على الطريق الدائري للانتهاء من توسعة الطريق في أقرب وقت ممكن، كما تفقد الطريق البطىء الموازي للطريق الدائري، و الأعمال التي تجري لتوسعته ، موجها برفع الإشغالات الخاصة بالشركات فورا،

كما تفقد أعمال الرصف بشارع 59 مجاري بحي شرق شبرا ،والذى يعد طريق رئيسي يربط ما بين شارعي 15 مايو وعزيز صدقي على طريق ترعة الاسماعيلية بطول 2 كم وبعرض 25م2 تقريبا وبتكلفة تصل الى 12.5 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية للمحافظة، ويأتي ذلك في إطار العمل على رفع كفاءة الطرق وتسهيل حركة المرور بالحي

وأكد المحافظ على المهندسين والمقاول بضرورة الانتهاء من الرصف في أسرع وقت ، و استكمل المحافظ الجولة بتفقد أعمال الرصف التي تمت بمنطقة عزبة أفندينا بطول 1.2 كيلو بتكلفة 6 ملايين جنيه لخلق محاور مرورية بديلة، لتخفيف الضغط المروري، وحل مشكلة التكدسات المرورية بالمنطقة، وتحويلها إلى منطقة حضارية منظمة ذات طابع جمالي مميز ، وأكد على سرعة انتهاء الأعمال بالمواصفات الفنية و القياسية المطلوبة،