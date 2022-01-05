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خبير اللياقة البدنية «على الزبيدي» يكشف طرق لفقدان الوزن فى الشتاء

خبير اللياقة البدنية «على الزبيدي» يكشف طرق لفقدان الوزن فى الشتاء

كتب: أحمد زينهم

كشف خبير اللياقة البدنية على الزبيدي، عن أهم الطرق التي تتبع لإنقاص الوزن الزائد في فصل الشتاء والنصائح التي علي هؤلاء الأشخاص اتباعها لتحقيق حلمهم بالوصول لجسم مثالي ورشيق.

وقال على الزبيدي أن برودة الجو والطقس السئ فى الشتاء تسبب في زيادة وزن العديد من الناس بسبب اقبالهم على الأكلات المشبعة بالسعرات الحرارية العالية حتى يشعر الجسم بالدفئ وبالتالى تزيد السعرات من وزن الجسم ويهمل الجميع فى ممارسة الرياضة.

وأضاف بأنه يجب الحرص على إعداد نظام غذائي صحي والالتزام به، بحيث تكون وجبات الفطار والغداء والعشاء مكونة من البروتين والكاربوهيدرات والدهون صحية، واليوم الفري كل 10 أيام أو كل 15 يوم وجبة غذاء فقط، وإذا لم تلتزم بالنظام الغذائي في يوم، هذا لا يعني أن تتوقف وتفقد الأمل، بل يجب العودة مرة أخرى حتى تحصد النتائج المرجوة في النهاية.

كما أكد أن ممارسة الرياضة، بأن لا تقل عن 3 أيام أسبوعيًا وحد أقصى 5 أيام، وإذا أردت إنقاص وزنك والحصول على جسم متناسق، عليك ممارسة الكارديو وتمارين المقاومة وهي ضغط، عقلة، بطن، سكوات للرجلين، تمارين أرداف وجميع الأجهزة بالأوزان، ولا يوجد أي تمارين لتخسيس أي منطقة في الجسم، هناك تمارين تساعد على شد الجسم ومنع الترهلات عند التخسيس بـ”الدايت”.

وأشار إلى أن أكثر شيء يزيد من معدل الحرق هو ممارسة الرياضة وشرب الماء والنوم مبكرًا بالإضافة إلى تنوع الطعام، أما زيت الزيتون والأفكادو والكاكاو الخام و مستخلص الشاي الأخضر والجريب فروت، أطعمة تساعد في حرق الدهون، ولهذا ضروري إدخالهم في الوجبات، والرمان والبطاطا والعدس والبطاطس والحمص والبطيخ والبصل والثوم، ليسوا ممنوعات لكن يجب تنظيم تناولهم.

أما بالنسبة لتناول الشوفان فهو يعتبر من الحبوب الكاملة المحتوية على بروتين ومعادن هامة وكاربوهيدرات، وله فوائد صحية كثيرة، ويعتبر وجبة كاملة، وأن كل أنواع سكر الدايت لا يوجد بها أي أضرار، وهي مصرح بها من منظمة الصحة العالمية، لكن الأفضل إستخدام نوع طبيعي، وسكر الفركتوز هناك العديد من الآراء العلمية أنه يتعب الكبد لهذا يفضل الإبتعاد عنه.

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