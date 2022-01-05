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بناء على توجيهات محافظ القليوبية  : حي غرب شبرا الخيمة يشن حملة لضبط البناء المخالف بقيادة علام

بناء على توجيهات محافظ القليوبية  : حي غرب شبرا الخيمة يشن حملة لضبط البناء المخالف بقيادة علام

كتب محمد اسامة

بناءً على توجيهات معالي الوزير محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان بالتصدي بكل قوة وحسم لأعمال البناء المخالف بدون ترخيص شن الجهاز التنفيذي لحي غرب شبرا الخيمه بقيادة اللواء .سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمه والسادة نائبي رئيس الحي الدكتور. مجدي البكري والمهندس. ايهاب مهدي والمتابعة الميدانية والاشغالات تم عمل إزالة فوريه لشد أخشاب سقف الدور الثاني العلوي وتم إزالة المخالفة في المهد وتسليم المخالف الي قسم أول شبرا الخيمه واتخاذ الإجراءات القانونية .

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