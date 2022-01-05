السارى الأصفر

قصيدة

السارى الأصفر

بقلم الكاتبة /

وفاء عرفة

إرتديت السارى الأصفر

و عدوت إلى ربوة

التل البعيد ..

حيث كان اللقاء الأول

لنا فى ذات يوم من

الزمن السعيد.

أتذكر ما فعله فينا

يومها النسيم العليل

فأذاب بيننا الجليد ..

رفعت عيناى شوقاً

ثم حاورت غيمات

تلوح فى السحب ..

و ناديت غائبى فى

الفضاء بلا عتب ..

زرعت على مشارف

التل الياسمين لتظل

رائحته إلى الأبد ..

على أمل صدفة

يجمعنا فيها القدر

و يصدق الوعد ..

.سأروى لك حينها

مغامرتى فى الدرب

حين عبرت السد..

أبحث عنك لنكمل

معاً قصتنا و نرتقى

قمة المجد ..

أيام كانت أقصى

الأمانى لم تتحقق

فى روايتى بعد..

طالت بى الأحلام

و إنتظارى للعهد ..

بين السماء و الأرض

تاهت منى الأمنيات

تسربت من روحى

أجمل الذكريات ..

ما عدت أعلم كيف

أحيا فى وحدتى

أتحسب النهايات ..