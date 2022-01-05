الجامعة المصرية الروسية تعقد فعالية “معاً نحو مجتمع خالى من العنف”
كتب : ماهر بدر
نظمت “الجامعة المصرية الروسية” فعالية لمناهضة العنف المجتمعى بكل أشكاله تحت شعار “معاً نحو مجتمع خالى من العنف”، وذلك فى إطار دور الجامعة التوعوى والإرشادى؛ ولما تمثله الظاهرة من خطر على المجتمع ومستقبله ولإعداد الطلاب أخلاقياً ونفسياً؛ ليصبحوا فاعلين فى تشكيل المجتمع بالصورة المثلى، وأقيمت الفعالية داخل قاعة المؤتمرات الكبرى “قاعة الدكتور شريف حلمى” بالحرم الجامعى.
أعلن الدكتور شريف فخرى محمد عبدالنبى، رئيس الجامعة المصرية الروسية، أن الفعالية تهدف لمواجهة ظاهرة العنف والتنمر من خلال التوعية بمفهوم العنف المجتمعى وأشكاله ودوافعه وأضراره البدنية والنفسية على الأفراد، وسبل مواجهته وما ينتج عنه من أذى وخوف يقيد حرية الأفراد ويضعف إمكانياتهم ويعيق تقدمهم وتحقيق أمانيهم، وأنه يجب علينا جميعاً كمجتمع أكاديمى التكاتف من أجل القضاء على هذه الظاهرة.
أفادت الدكتورة هناء عبدالرحمن، المشرفة على النشاط الطلابى بالجامعة المصرية الروسية، بأن الفعالية جاءت بالتعاون مع وحدة “مناهضة العنف ضد المرأة” بجامعة عين شمس، وتناولت آليات مساعدة من يتعرضون للعنف سواء “مادى أو معنوى”، وأساليب مواجهته وردع أى صورة من صور العنف والتنمر والتحرش في المجتمع؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يتماشى مع “رؤية مصر 2030”.
أوضحت الدكتورة هند الهلالى، مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة عين شمس، فى حديثها مفهوم العنف وصوره داخل وخارج الحرم الجامعى، والعنف الأسرى وصوره وأسباب زيادته، وأنواع التحرش وصوره وخاصة الإلكترونى، ودور الدولة فى مناهضة العنف ولاسيما الموجه ضد المرأة وتمكين المرأة فى كل المجالات، وأن أهم طرق النجاح فى مناهضة العنف ضد المرأة هو تعديل السلوك والأخلاقيات.. مطالبةً من الحضور فى الندوة خاصة الطلاب بأن يكون كل واحد منهم “رسولاً”؛ لتوعية البيئة والمجتمع المحيط به حتى يتم القضاء على تلك الظاهرة التى لا يقبلها إنسان عاقل أو أى دين سماوى.