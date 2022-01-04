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نداء لمحافظ القليوبية عبدالحميد الهجان مواطني مدينة كفرشكر يطالبون برد الاعتبار
نداء لمحافظ القليوبية عبدالحميد الهجان
مواطني مدينة كفرشكر يطالبون برد الاعتبار
كتب_ السيد يوسف
أصدر محافظ القليوبية عبدالحميد الهجان قرار بوقف المهندسة مني محمد على مديرة التنظيم بكفرشكر سابقا عن العمل لحين انتهاء التحقيقات فى واقعة تسمية بعض شوارع مدينة كفرشكر بأسماء أقارب زوجها ، كان ذلك بعد انتشار المنشورات والاخبار على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والمواقع الإلكترونية الإخبارية والقنوات الفضائية ، مما أدى إلي وقوع ظلم بين على عاتق المهندسة مديرة التنظيم .
قضت محكمة مجلس الدولة التأديبية قرارها بشأن القضية المعروفة إعلاميا تسمية شوارع مدينة كفرشكر بأسماء أقارب زوج مديرة التنظيم بكفرشكر سابقا ، بالبراءة المطلقة ممن نسب إليها ، بالإضافة إلى حكمت المحكمة ب مجازاه ثلاث مهندسين فى الإدارة الهندسية بكفرشكر وهم شهود الاثبات على المهندسة مديرة التنظيم ، الذين حاولوا بكل جهد الصاق التهمة بالمهندسة مني محمد على.
بعد انتشار خبر البراءة المطلقة ،، تطالب أهالي مدينة كفرشكر محافظ القليوبية اللواء عبدالحميد الهجان برد الاعتبار لمديرة التنظيم بمجلس مدينة كفرشكر المهندسة مني محمد على ،، و ارجاعها إلى منصبة التي تم وقفها منه مؤقتا لحين انتهاء التحقيقات .