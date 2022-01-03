مديرة التنظيم بكفرشكر أمام المحكمة والحكم صادم
كتب: السيد يوسف
بسبب مافيا تقسيم الأراضي بمركز ومدينة كفرشكر بمحافظة القليوبية ونفوذ رؤوس الأموال وموظفي المحليات أصحاب الرشاوي والمصالح الخاصة وقعت مديرة التنظيم بمجلس ومدينة كفرشكر فريسة سهله لهم فى الفخ الذي نصبوه لها بعد أن تصدت لهم بمفردها للحفاظ على القانون والمال العام للدوله ، وكان للمحكمة التأديبية رأي آخر فى القضية المشهورة إعلامياً «تسمية شوارع مدينة كفرشكر بأسماء أقارب عائلة زوجها» .
حيث أصدرت مؤسسة الجمصي للمحاماة والاستشارات القانونية والوكيل عن المهندسة “مني محمد على” بيانا صحفياً لإعلان وقائع القضية المعروفة إعلامياً « تسمية شوارع مدينة كفرشكر بأسماء أقارب مديرة التنظيم بكفرشكر» . حيث اسطرد المستشار عربي الجمصي احداث القضية قائلاً ….
ترجع احداث القضية لعام ٢٠٢١ خلال شهر يوليو (7) بعد أن بدأت احداث القضية على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعده منشورات تفيد بقيام أحد مافيا تقسيم الأراضي الزراعية ومقيم دائرة كفرشكر وهو من الأركان الأساسية فى تلك القضية والذي يعد أحد أقارب مدير الإدارة الهندسية بكفرشكر حيث كان فى البداية يستخرج عده رخص البناء لعدد من قطع الاراضي الزراعية بشكل قطعي مخالف للقانون والقرارات الإدارية بذلك الشأن ، حيث صدر ضده عده قرارات ازاله لحالات البناء للقطع التى قام بالتعديل على الأراضي الزراعية بالبناء عليها بالمخالفة للقانون ، وارقام القرارات هي ( 6/7/8/9/10/11لسنة 2020 ) والتى تم إصدارها على الأوراق فقط ولم يتم تنفيذها وهذا لترسيخ مبادئ الفساد المالي والإداري وضد أخلاقيات الخدمة المدنية ، وقد كشفتها المهندسة مني محمد على مديرة التنظيم بكفرشكر سابقا وعلى
الفور اتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة الإدارية بعد أن قام مدير الإدارة الهندسية محمود السيد باخفاء تلك القرارات الصادرة بحق أحد أقاربه بالازاله ووقف التراخيص والتصالح على المخالفات ، والذي أثار القضية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بتقديمه طلب تسمية مدينة كفرشكر باسمه اسوه بتسمية بعض شوارع المدينه لاقارب زوج مديرة التنظيم بكفرشكر سابقا .
ومن جانب آخر قامت قوة الشر والفساد بتلفيق وأنساب هيكل تسمية شوارع مدينة كفرشكر المزور إلى المهندسة ” مني محمد علي ” مديرة التنظيم بمجلس مدينة كفرشكر “سابقا” بهدف الانتقام منها وازاحتها عن منصبها لخلو الساحة لهم فى تفشي الفساد الإداري بكل ارياحية .