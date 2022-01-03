فى الذكرى الـ 30
“الخريجين”: انهيار الاتحاد السوفيتى غّير خارطة العالم
كتب : ماهر بدر
نظمت الجمعية المصرية لخريجى الجامعات الروسية والسوفيتية، لقائها الشهرى الأول بمقر البيت الروسى بالدقى الذى جاء متزامناً مع حلول الذكرى الـ 30 على انهيار الاتحاد السوفيتى، حيث دار الحوار حول الاسباب التى أدت الى الانهيار والتفكك، بحضور كل من “مراد جاتين” مدير المراكز الثقافية الروسية فى مصر و”شريف جاد” رئيس الجمعية و”د.فتحى طوغان” الأمين العام و”د.نبيل رشوان” و”د.محمود شاهين” و”د.منى زيدان” و”رفعت كمال الدين” وعدد من المهتمين بالشأن الروسى.
فى البداية رحب “شريف جاد” بالحضور وأشار الى أن انهيار الاتحاد السوفيتى يُعد حدثاً تاريخياً كان له بالغ الاثر ليس على دول الاتحاد وحدها ولكن ايضاً على العالم كله، وأن الخريجين ممن درسوا فى الاتحاد السوفيتى خلال هذه الفترة شعروا بحزن شديد لإنهيار دولة كانت تتمتع مع مصر بعلاقات مميزة وتعاون مثمر أسفر عن انجاز ما يقرب من 97 مشروعاً تنموياً، لافتاً الى أن الفساد قد لعب دوراً كبيراً فى تفكك الاتحاد، مؤكداً على أن الشعوب السوفيتية لم تكن ترغب فى هذا الأمر.