محمد نبيل : يجتمع مع أيتن عامر وأحمد فهمى وحنان مطاوع وبيومى فؤاد .. أعرف الحكاية
كتب/ حسام صلاح
يعيش الفنان محمد نبيل حالة من النشاط الفنى المكثف خلال الفترة الجارية، إذ أنه يشارك في أربعة أعمال درامية مختلفة المحاور التشوقيه والمثيرة وغيرها من الإطارات خلال الفترة المُقَبَّلة مع كبار النجوم ، مشيرًا ، أن أحدهم يدخل السباق الرمضانى المُقَبَّل لعام 2022 وأيضًا فيلم سينمائى كوميدى.
فقد يشارك الفنان محمد نبيل فى مسلسل «محامى نفسى» لمجموعة من النجوم ، حيث أنه يتكون من عدة حكايات متنوعة على مدار 10 حلقات منفصلة بسياق مختلف عن الآخر ،لافتًا، بأن سوف يدخل صناع وكاست هذا العمل البلاتو للبدء فى التصوير الفعلى فى منتصف يناير المُقَبَّل ومن المقرر عرضه على أحد المنصات الرقمية قريبًا.
وكشف الفنان محمد نبيل عن شخصيتة فى هذا العمل من خلال إحدى الحلقات ، حيث أنه يجسد شخصية تدعى فتحى جيجا ويعمل هاكرز ويقطن فى منطقة السبتية ، وتتصاعد الأحداث معه بدخوله أجواء هذه الحدوته من خلال إكتشاف خيانه أحد الفنانات لزوجها مع تماشى هذه الحبكه الدرامية المثيرة للشغف ، واستطرد حديثه قائلاً : بأن تسمى هذه الحلقة بعنوان «الزنا الإلكترونى».
وجدير بالذكر بأن مسلسل «محامى نفسى» يتضمن نخبة من النجوم أبرزهم : النجمة أيتن عامر ، شيرى عادل ، محمود عبد المغنى ، كريم أبو زيد ، إدوارد ، محمد نبيل وآخرين ومن إخراج اسد فولادكار.
وفى سياق آخر يشارك الفنان محمد نبيل فى مسلسل «الرواية» للنجم أحمد فهمى ، المتكون من 10 حلقات وسوف يبدأ تصوير مشاهده الشخصية فى منتصف يناير المُقَبَّل ، ومن المقرر عرضه على أحد المنصات الرقمية قريبًا.