محافظ دمياط تتابع قرب انتهاء أعمال مكتب بريد فارسكور
كتب عبده خليل
تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط الموقف النهائي لمكتب بريد فارسكور، حيث تم الانتهاء من 90% من التشطيبات حيث يبلغ مساحة المكان نحو 250 متر ، وذلك تسهيلاً على مواطني مدينة ومركز فارسكور في قضاء مصالحهم وتحسينا لمستوى الخدمات المقدمة لهم، واشار محمد عرفات مدير مكتب بريد فارسكور، تم تخصيص مكتب بريد فارسكور للبدء فورا في تنفيذ استخراج الشهادات المميكنة وشهادات الميلاد والوفاة والزواج ، حيث تم الانتهاء من أعمال تطويره وتحديثه، وسوف يبدأ العمل به خلال ايام ليساهم في تخفيف العبء عن المواطنين وكذلك تخفيف التكدس عن المكاتب الأخرى، خاصة بعد تطبيق الميكنة الإلكترونية لمكتب البريد، موضحا أن ذلك يأتي في إطار البروتوكول الموقع بين هيئة البريد ومصلحة الأحوال المدنية .