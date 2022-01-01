ستايل هوم تطلق أول مسابقة للفنانين التشكيليين للنحت داخل مشروعاتها

كتب : ماهر بدر

م. حسين داود: رؤيتنا تتمثل فى إنشاء مشروعات بطراز عمرانى فريد فى السوق المصرى

نمتلك محفظة أراضى ومشروعات متنوعة داخل وخارج القاهرة

تم تحديد 3 جوائز للمتسابقين الجائزة الأولى قدرها 60 ألف جنيه مع تنفيذ المنحوتات داخل مشروعات الشركة

أعلنت شركة ستايل هوم، للتطوير العقارى، إطلاق أول مسابقة فريدة من نوعها للفنانين التشكيلين، للنحت داخل مشروعاتها، وذلك لاختيار الأفضل وتعميم هذه المنحوتات بمختلف المشروعات سواء داخل القاهرة أو خارجها.

من جانبه، قال المهندس حسين داود، رئيس مجلس إدارة شركة ستايل هوم للتطوير العقارى، أن هذه المسابقة تعد الأولى فى السوق العقارى، وهى عبارة عن مسابقة لتركيبات المنحوتات داخل مشروعات الشركة ، وذلك دعما من الشركة للفنانين والمعماريين المحليين، للنحت فى الهواء الطلق.

وأوضح أن رؤية الشركة تتمثل فى بناء منشآت فنية فريدة ومميزة لتمثل أيقونة معمارية فى القاهرة الجديدة، بالإضافة إلى أن هذه المسابقة تهدف أيضا لإضفاء طفرة معمارية فى ديكور المنزل والوحدات الخاصة بمشروعات شركة ستايل هوم.

وقال أن مشروعات شركة ستايل هوم، تقوم على طراز معماري مختلف عن المشروعات التقليدية، وهو ما ساعد الشركة على التوسع فى مختلف محافظات مصر بسبب مزايا المشروعات ونسب الإقبال الكبيرة من قبل العملاء.

وأوضح أن مسابقة نحت الأيقونة تنقسم إلى محورين، الأول يتمثل فى جمال الحركة، والمحور الثاني يتمثل فى رؤى مصر المعمارية، على أن تكون الأيقونة مناسبة للطراز المعمارى المصرى وتكون صديقة للبيئة.

وشدد رئيس شركة ستايل هوم، على ضرورة أن تتضمن معايير المسابقة على نحت يكون مستوحى من الطبيعة والأصالة المصرية، موضحا أنه سيتم استبعاد أى عمل يكون نسخا من الأعمال السابقة.

وأشار إلى أنه تم تحديد جوائز للفنانين المشتركين، وسيحصل الفائز بالمركز الأول على مبلغ قدره 60 ألف جنيه مصرى، مع شهادة من الشركة بالإضافة إلى استمراره فى تنفيذ تلك المنحوتات داخل مشروعات الشركة، كما سيحصل الفائز بالمركز الثانى على جائزة قدرها 30 ألف جنيه، بالإضافة لشهادة من الشكة، فيما تتمثل قيمة جائزة المركز الثالث 20 ألف جنيه، بالإضافة لحصوله على شهادة من الشركة.

وأكد ان مشروعات الشركة تقع في أكثر الأماكن طلبًا وتميزا ، وهي مبنية على أعلى معايير الجودة، وتمتلك الشركة عدة مشاريع فى مدينة طنطا التابعة لمحافظة الغربية ، وتمتلك أكثر من 5 مشروعات فى مراحل مختلفة ، لافتا إلى أن محفظة الأراضى التى تمتلكها الشركة فى خارج القاهرة متنوعة ما بين مشروعات سكنية وإدارية وتجارية.