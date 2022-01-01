جمعية مطوري القاهرة الجديدة تكرم رابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا

كتب : ماهر بدر

قررت جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، تكريم رابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا ، وذلك على هامش المؤتمر الـ 48 المقرر أن عقدتة الرابطة فى العاصمة الإدارية، فى الفترة من 27 إلى 29 ديسمبر الجاري في مقر مؤسسة الجامعات الكندية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

من جانبه قال المهندس محمد البستانى، رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، أن الهدف من التكريم، يأتي للدور الكبير الذي تقوم به الرابطة فى مصر، والاهتمام بالبحث العلمى داخل مصر.

وأكد أن رابطة علماء المصريين تمثل فخر حقيقى لمصر وبأبنائها، وهو ما يتطلب من الدولة والقطاع الخاص بتكريم هؤلاء العلماء، الذين يمثلون مصر فى الخارج، وهو ما يؤكد أن مصر غنية بثرواتها وأبنائها.

يذكر أن رابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا قد أعلنت عن انعقاد مؤتمرها الـ 48 في مصر والأول في العاصمة الإدارية الجديدة بالشراكة مع مؤسسة الجامعات الكندية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعنوان “دور العلماء المصريين والمغتربين نحو تحقيق رؤية مصر 2030″، في الفترة من 27 إلى 29 ديسمبر الجاري في مقر مؤسسة الجامعات الكندية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تعد أول حرم جامعي تم إنشاؤه في مصر يقدم نموذج تعليمي عالمي لفروع جامعات كندية من حيث الجودة والكفاءة.

ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إلى جانب مشاركة العديد من كبار رجال الدولة، والعلماء المتميزين وشباب الباحثين بمختلف الجامعات والمراكز البحثية المصرية والعالمية في مجالات عديدة.

فيما أكد الدكتور محمد عطالله رئيس المؤتمر والرئيس السابق للرابطة ان يهدف المؤتمر إلى تحقيق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030» التي تعكس الملامح الأساسية لمصر الجديدة خلال الـ 15 عامًا المقبلة، انطلاقا من بنود الخطة التنفيذية لإستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نحو تهيئة بيئة محفزة وداعمة للتميز والابتكار في البحث العلمي ومواكبة العلماء المصريين لنظرائهم بالخارج من خلال فروع الجامعات الأجنبية واستقطاب الكوادر المصرية، والعمل على ربط علماء مصر فى الخارج ببلدهم الأم التي لم تنفصل عنهم أبدا. ومن المقرر أن يناقش المؤتمر العديد من الأوراق البحثية في العديد من المجالات مثل الاستدامة، الحفاظ على الطاقة، الابتكار وريادة الأعمال ، التنمية الاقتصادية، الصحة العامة، العلوم الطبية أثناء الجائحة، تنمية رؤوس الأموال، وذلك بهدف تقديم أفكار وتوصيات تساعد على تطبيق ثقافة الابتكار والتغيير والتطوير من أجل إعداد جيل قادر على مسايرة التطورات المتلاحقة في شتى المجالات بما يخدم استراتيجية تطوير التعليم العالى ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

ويشارك في المؤتمر نخبة من العلماء، منهم، د.محمد عطا الله، وهو حاصل على شهادتي الماجستير والدكتوراه في الإدارة الهندسية من جامعة واترلو في كندا وكذلك الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال من جامعة ماكماستر بكندا، ود. أحمد علي سيد الأستاذ المشارك في الهندسة الكهربائية في جامعة مدينة نيويورك وهو الأستاذ المشرف على برنامج الدكتوراه في الجامعة ومدير مختبر CUNY للربط بين الشبكات الذكية.