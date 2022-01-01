بالصور حضانة شمس الابداع تحتفل مع الأطفال براس السنة ٢٠٢٢ بعزبة البرج
كتب عبده خليل وايناس رجب
لم يقتصر الاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية على الكبار فقط ولكن كان للأطفال من الاحتفال جانب، حيث استطاعت ادارة حضانة اكاديمية شمس الابداع بمدينة عزبة البرج أن يدخلوا البهجة فى نفوس الأطفال المشتركين معهم فى نهاية عام ٢٠٢١ بتنظيم احتفال يليق بأعمارهم فبالملابس الحمراء التى طلبوا أن يرتديها الأطفال فى ليلة رأس السنة بدأت مظاهر الاحتفال ليدخل الأطفال حضانتهم على أنغام أشهر أغانى الاحتفال ويستقبلهم شخص مرتديا ملابس تنكرية الخاصة بشخصية بابا نويل ليعطى هدايا رمزية للأطفال فور دخولهم وبعد وجبة الافطار فوجئوا ببداية الحفل من تشغيل الأغانى والرقص مع العرائس على نغماتها والتقاط صور تذكارية للاحتفاظ بها طوال حياتهم.اذ اشارت ، انغام مسعد رودس
مديرة الحضانة أنها تحب الأجواء الاحتفالية بين الحين والآخر فتعودت أن تنظم حفل صغير بالأغانى والهدايا المصنوعة بالأيدى فى نهاية كل أسبوع وتنتظر المناسبات العامة لتنظيم احتفالية للأطفال وإدخال الفرحة فى قلوبهم كنوع من أنواع تشجعيهم على الذهاب إلى الحضانة بالإضافة إلى مساندة الأسرة فى فرحة أبناءهم ولتظل الصور الملتقطة أثناء الاحتفال تذكار يحتفظون بها دائما واضافت
ان ذلك ياتي تحت رعاية الدكتوره ايناس عبد الخالق مديرة الادارة التعليمية بمدينة عزبة البرج وراس البر وتخلل الحفل الذي أقيم بالحضانة مسرح أسود للأطفال ومسرحية تروي احداث عن راس السنة وخاصة بابا نويل
وتخلل الحفل بعض الألعاب الترفيهية والمسابقات في جو من البهجة والفرحة بين الأطفال وتم توزيع هدايا علي الأطفال في نهاية الحفل وتم التقاط الصور التذكارية