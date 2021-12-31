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شاهد بالفيديو بامر البلطجية حظر تجول علي كوبري فارسكور العلوي بسبب تثبيت الشباب بالاسلحة البيضاء لسرقة الدراجات البخارية
شاهد بالفيديو بامر البلطجية حظر تجول علي كوبري فارسكور العلوي بسبب تثبيت الشباب بالاسلحة البيضاء لسرقة الدراجات البخارية
كتب عبده خليل
تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يتضمن قيام بعض البلطجية بالتعدي على شخصين بالاسلحة البيضاء وسرقة الدراجه البخارية ومتعلقات المجني عليهم وفرو هاربين في البداية يقول احمد مصطفي فعص محام ظاهرة غريبة لم يعتاد عليها اهالي مدينة فارسكور وكفر سعد معا على مر الزمن وهى مشاهد البلطجة المتكررة اعلي كوبري فارسكور العلوي التابع لمحافظة دمياط والتى وصلت لحد الشروع في القتل فى كثير من الأحيان ففى الأيام الأخيرة ومع كثرة حالات البلطجة في مدينة فارسكور التى تحدث مرة بدافع انعدام الاخلاق باغتصاب طفل يبلغ من العمر ٦اعوام واطلاق طلقات نارية باحدي قري فارسكور وشروع في قتل ، وكل يوم أصبحت صفحات الجرائد مليئة بتلك المشاهد الدموية ليست فقط تلك المشاهد فى الشارع وسط المارة ولكن بدأت تحدث يوميا اعلي كوبري فارسكور العلوي حتي بداية مدينة كفر سعد وطالب بعمل كمين متحرك او ثابت او علي الاقل دورية لضبط البلطجية واشار
ع ب ش صاحب الدراجه المسروقة نعم وقائع غريبة تحدث يوميا اعلي كوبري فارسكور العلوي لم نتعود عليها أبدا من قبل سببت حالة من الخوف والقلق واصبحت تهدد المواطن الفارسكوري واضاف منذ قليل وبالامس ومنذ يومين نعيش الأن ظاهرة خطيرة وهى ظاهرة البلطجة
حيث كنت متوجه من الكوبري العلوي لاتوجه لمنزلي وفجاة جاء من خلفي شابين يستقلون دراجه بخارية ويتمركزون اعلي كوبري فارسكور واثناء مشاهدتي انا وصديقي تم ايقافي والتعدي علية بالاسلحة البيضاء من اجل الاستيلاء علي الدراجه البخارية ومتعلقاتنا فرو هاربين وتوجهت الي وحده مباحث فارسكور بعمل محضر وبالفعل تم ارسال ضابط شرطة لمعاينة كاميرات المراقبة وفجات بقولهم لي مهمتك انتهت ومش مهم محضر احنا هنتصرف
وناشد اللواء حسام بدرة مساعد الوزير لامن دمياط بالسماح له بعمل محضر ومحاوله ضبط الجناة الذين مازلوا يوميا اعلي الكوبري بعد الساعة ١٢ليلا