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بعد انتشال جثته نيابة فارسكور تصرح بدفن جثمان محمد هشام راغب غريق فارسكور

بعد انتشال جثته نيابة فارسكور تصرح بدفن جثمان محمد هشام راغب
غريق فارسكور

كتب عبده خليل

أمرت نيابة فارسكور الجزئية التابعة لمحافظة دمياط ، بتشريح جثة شاب يدعي محمد هشام راغب من عزبة المكنه بقرية كرم ورزوق
حيث تم العثور علية غريقا ، بعد ان قام بالقاء نفسة بنيل مدينة فارسكور كما صرحت بدفن الجثة عقب الإنتهاء من ذلك، واستدعت أهليته لسؤالهم حول تفاصيل الحادث
الواقعة بدأت بتلقي مامور مركز شرطة فارسكور العميد ياسر مكرم ، إشارة من مستشفي فارسكور العام مفادها العثور على جثة شاب غريق ، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل العثور على الجثة وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

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