الوحدة المحلية بطحلة لشركات النظافة : لازم الناس تحس بتغيير فى مستوى النظافة

متابعة عمرو دسوقى هريدى

عقد أحمد سليمان , رئيس الوحدة المحلية بطحلة , إجتماعا مع مسئولى شركتى النظافة : المصرية والوعد ، وذلك بحضور عاطف شعيب سكرتير الوحدة و هيثم الشيخ مسئول التخطيط ومحسن عبد الجليل مدير الشركة المصري للنظافة وتامر الطوخى مسئول شركة الوعد ، لمناقشة منظومة النظافة بقرى الوحدة وخاصة قرية الرملة بنها – التى تعد البوابة الرئيسية للوحدة المحلية بطحلة – ليشعر المواطن باختلاف فى مستوى النظافة سواء فى الشارع أو فى الجمع السكنى ، لافتا إلى أنه لن يُقبل من الشركات إلا أعلى معايير النظافة فى الشارع لأن المواطن يرغب فى أن يرى تحسن على أرض الواقع فى هذه المنظومة التى باتت تؤرق المجتمع بأسرة .

وشدد سليمان ، بحسب بيان له ، على أنه لم يعد هناك وقت ولابد من تحقيق نتائج سريعة لمنظومة النظافة على أرض الواقع بقرى الوحدة و قرية الرملة بنها ، كما طالب سليمان من الشركتين بضغط العمل خلال أيام لسرعة تحقيق بصمة جديدة خلال شهر فقط وإلا سيتم الأتفاق مع شركات أخرى للعمل وتحقيق اعلى مستوى فى منظومة النظافة .

وجدد سليمان التأكيد على استعداد الوحدة على تذليل كافة التحديات والمعوقات التى تواجه الشركتين على أرض الواقع بما يساهم فى سرعة أنهاء هذا الملف , وعلى الشركات أن تعمل بكل جدية وجودة مطلوبة لتحصل على رضا المواطنين فى كل منطقة التى ستعمل بها وإعطاء صورة جديدة للمواطن .

وأضاف سليمان : “خلاص خلص الكلام عن منظومة النظافة بقرى الوحدة وخاصة قرية الرملة بنها .. ” ونظافة الشارع هى الحكم .. واللى يهمنا نشوف الوضع فى الشارع هيتغير ولا لا .. ومفيش وقت تانى عندنا ولازم الناس تحس بتغيير فى مستوى هذا الملف المهم بصورة سريعة جداً “، مشددا على ضرورة تعاون المواطنين مع الشركتين المصرية والوعد ، والاهتمام بمنظومة الجمع السكنى بما يساهم فى عدم إلقاء المواطنين لأى مخلفات فى الشارع

من جانب آخر , شدد رئيس الوحدة على أنه سيقوم بعمل تقييم اسبوعى للشركتين ورصد المقصرين لمحاسبتهم مطالبًا بإحداث طفرة فى النظافة والجمع السكنى والاهتمام بالشوارع ورفع الأتربة حيث ستقابل أى شكوى من المواطن بإجراء فورى حاسم ضد المقصر من الطرفين , ولن يسمح فيها بالأخطاء أو التعلل بسلوكيات المواطنين فيما بعد

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من ناحية أخرى , أكد محسن عبد الجليل مدير الشركة المصرية للنظافة أنه سيكثف جهوده بالتعاون مع شركة الوعد للنظافة وذلك من أجل حل هذه المشكلة وتقديم شكل حضارى أخر وخاصة لقرية الرملة ولكن نادى عبد الجليل بضرورة تعاون المواطنين مع الشركتين لنرتقى بمستوى الخدمة وأكد أنه تم بدء التنشيط والعمل على ارض الواقع بالفعل منذ يومين

وسيتم أغلاق جميع مقالب القمامة وتجميعها من داخل المنازل .وخصص عبد الجليل ارقام لتلقى الشكاوى الخاصة بمنظومة النظافة وخاصة قرىة الرملة بنها وهى 01021005660 – 01110331309