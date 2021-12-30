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تحت رعاية حزب مستقبل وطن و بدعوة طيبة من النائب / أشرف أمين – النائب مجاهد نصار يشارك في فعاليات ندوة (مستقبل صناعة الغزل والنسيج في شبرا الخيمة
تحت رعاية حزب مستقبل وطن و بدعوة طيبة من النائب أشرف أمين – النائب مجاهد نصار يشارك في فعاليات ندوة (مستقبل صناعة الغزل والنسيج في شبرا الخيمة
تحت رعاية حزب مستقبل وطن و بدعوة طيبة من النائب / أشرف أمين – النائب مجاهد نصار يشارك في فعاليات ندوة (مستقبل صناعة الغزل والنسيج في شبرا الخيمة) بحضور وزيرة التجارة والصناعة
ومحافظ القليوبية :
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شارك النائب مجاهد نصار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب مساء يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٩ في ندوة نقاشية تحت عنوان “مستقبل صناعة الغزل والنسيج في شبرا الخيمة نحو رؤية مستقبلية للصناعة المصرية “بحضور :
الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة
اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية
النائب أشرف رشاد الشريف الأمين العام لحزب مستقبل وطن وممثل الأغلبية البرلمانية
النائب عاطف ناصر أمين الحزب بالقليوبية
النائب محمد المرشدي وكيل لجنة الصناعة
الحاج حاتم عودة
الإعلامية لبنى عبدالعزيز
الدكتور سيد حجازي عضو مجلس الشيوخ
الدكتور نصيف حفناوي
ورؤساء مصانع الغزل والنسيج ، والمستثمرين في شبرا الخيمة .
وتناولت الندوة التي أقيمت بنادي النيل الرياضي بشبرا الخيمة الحديث حول مستقبل صناعة الغزل والنسيج في مصر والمشاكل التي تواجهها وكيفية حلها خصوصا مع استراتيجية الدولة لتطويرها وتأهيلها وإعادتها لمجدها السابق حيث قامت الوزيرة بحل بعض المشكلات ووعدت بحل الباقي .
وفي بداية كلمته رحب النائب مجاهد نصار بالدكتورة / نيفين جامع – وزيرة التجارة والصناعة واللواء / عبد الحميد الهجان- محافظ القليوبية ،وباقي السادة الحضور على تشريفهم الندوة وعلي هامش الندوة حرص نصار على توجيه الشكر للوزيرة على دورها الفعال للنهوض بالصناعة المصرية ووقوفها ومساندتها لحل مشكلة تجديد رخصة الصهر لمصانع الدلتا للصلب بمسطرد وتأكيدها على تجديد الرخصة خلال الأسبوعين القادمين
كما اثني نصار علي موافقة كل من الوزيرة والمحافظ على إنشاء مكتب فرعي لهيئة التنمية الصناعية بحي غرب شبرا الخيمة ، ومكتب فرعي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في نادي المؤسسة العمالية بمدينة شبرا الخيمة للتيسير علي أصحاب المصانع والشركات وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في إنهاء مصالحهم توفيرا للوقت والجهد .
#نائب_الشعب
#مجاهد_نصار
#حزب_مستقبل_وطن