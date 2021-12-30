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مصر الحديثة بالسويس ينظم ندوة تثقيفية بعنوان “أعرف نفسك”
مصر الحديثة بالسويس ينظم ندوة تثقيفية بعنوان “أعرف نفسك”
كتب / أحمد هاشم
عدسة / محمد فريد ، علي حراجي
في إطار إهتمام حزب مصر الحديثة بالثقافة العامة
وتحت رعاية الأستاذ الدكتور / وليد دعبس- رئيس حزب مصر الحديثة واللواء / أحمد فهمى-الأمين العام واللواء / خالد شوقى-أمين عام الحزب بالسويس
والأستاذ / عماد حسن-أمين التنظيم.
نظم حزب مصر الحديثة أمانة محافظة السويس ندوة بعنوان «اعرف نفسك» وذلك بمقر الحزب بالسويس
وقد حاضر بها الدكتور /محمد مصدق والدكتورة / أمية علي ” أمانة التثقيف والتدريب بالحزب”
وقد بدأت الندوة فى المقدمة
بسؤال عن ماهو التفكير الابداعي؟
حيث أن التفكير الإبداعي هو القدرة على التفكير في شيء ما بطريقة جديدة، قد يكون أسلوباً جديداً لمشكلة ما، أو حلاً للتعارض بين عدد من الناس، أو نتيجة جديدة من مجموعة بيانات، ولأن الجميع يريدون أن يفكروا بشكل خلاق ويتمكنوا من تقديم وجهات نظر جديدة سواء في حياتهم العملية والمهنية أو حتى الشخصية
التفكير الإبداعي يعني التفكير خارج الصندوق، غالباً ما يتضمن الإبداع التفكير الجانبي، وهو القدرة على إدراك الأنماط غير الواضحة، وقد يعني التفكير الإبداعي ابتكار طرق جديدة لتنفيذ المهام وحل المشكلات ومواجهة
جميع البشر بحاجة إلى مهارات التفكير الإبداعي، حتى يتمكنوا من حل جميع المشكلات التي تواجههم في الحياة
وفوائد التفكير الإبداعي يكمن في عدة نقاط وهى:
1.يوفر التفكير الإبداعي حرية هائلة.
2.يوفر التفكير الإبداعي الوعي الذاتي.
3.يوفر التفكير الإبداعي التخفيف من التوتر.
4.يوفر التفكير الإبداعي تحسين الإنتاجية.
5.يوفر التفكير الإبداعي الشجاعةيوفر التفكير الإبداعي الترابط والعمل الجماعي والخروج بأفكار أكثر إبداعاً.
من جانبها أوضحت الدكتورة أمية على أنه هناك أنماط للشخصية لا يمكن تجاوزها أو إغفالها وهى متمثلة فى:
أولآ / كيف تعرف نمطك
ثانيآ / أهمية معرفة النمط الشخصي
ثالثآ / كيفية التحول من نمط الي اخر
حيث أضافت الدكتورة / أمية على أنه عليك كشخص
إذا كنت تسعى للنجاح والوصول إلى أهدافك أن تعرف نفسك أولاً ! كيف ستصل إلى ما تريد إن كنت لا تعرف ماهي نقاط ضعفك حتى تقويها ومميزاتك حتى تستغلها .
لكن الأمر ليس بهذه السهولة فأغلب الناس إما يقع في مصيدة الغرور فيعطي نفسه أكبر من حجمها أو يقلل من شأن نفسه بشدة فلا يرى إمكانياته أو مميزاته وبالتالى يشعر أن أهدافه أكبر وأعظم من أن يصل إليها فيتخلى عنها، لذلك عليك أن تتعرف على نفسك أولاً قبل أن تسعى خلف أهدافك حتى تتمكن من وضع خطة مناسبة للوصول إليها.
وقام دكتور محمد مصدق/ بعمل اختبار تركيز عن طريق طرح بعض الصور لاستبيان الأشخاص ذو النمط البصري وعن طريق اختبار اخر حسي لكي يجمع استبيانات عن الأشخاص ذو النمط الحسي .
وإختتم كلا من دكتور محمد مصدق و دكتورة أمية الندوة بالحديث عن طرق لتطوير النفس وتحقيق توازن في جميع أنماط الشخصية.
وفي نهاية الندوة وجه اللواء خالد شوقي والاستاذ عماد حسن الشكر والتقدير لهما علي المعلومات القيمة ووعدوا بتنظيم ندوات أخري لنشر الثقافة العامة كهدف أصيل لسياسة الحزب.