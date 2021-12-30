رفع ٨ أطنان قمامة ومخلفات وأتربة بحملة نظافة ليلية في فارسكور
كتب عبده خليل
نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور ، برئاسة المهندس عبد الرحمن ابو ليلة ، حملة نظافة بمدينة فارسكور وتوابعها،
يأتي ذلك في إطار الجولات الميدانية، لرئيس المدينة اليومية والسعي دائما لتقديم الأفضل والأفضل لخدمة المواطنين والارتقاء بالمدينة، والظهور بالمظهر اللائق والعمل على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والارتقاء بخدمات البنية التحتية، ورفع كفاءة المرافق العامة بالمدينة والقري التابعة لها وذلك
تنفيذا لتوجيهات الدكتوره منال عوض محافظ دمياط ، بضرورة تكثيف حملات النظافة ورفع القمامة والأتربة، من الطرق العامة لتيسير حركة المارة وأوضح ابو ليلة ، أن الوحدة المحلية نفذت حملة نظافة على طريق ٥ حديث ، دمياط ؛المنصوره والمنطقة المحيطة ، و امتداد كورنيش النيل ، ومنطقة ام العلا ، وجوانب العمارات السكنية بقرية كفر ابو عظمة للقضاء على التراكمات، ورفع حوالى ٨ طن مخلفات وقمامة، وتفريغ الحاويات بسيارات المكبس
، بالإضاقة إلى جوانب المدارس والمصالح الحكومية، مشيرا إلى أن الوحدة المحلية قامت بعمل دهانات لمداخل القري ، وتغيير اللمبات بكشافات الليد في خمس قري بخمس ، مع قص وتهذيب الأشجار بطريق واشتملت الحملة على أعمال نظافة الأرصفة وإصلاح المقاعد وإزالة تراكمات الأتربة والقمامة وإزالة الإشغالات وكافة المظاهر العشوائية، حيث وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأكدت المحافظ ، على رؤساء المدن والأحياء بالتنبيه على المواطنين بالحفاظ على الكورنيش والمتنزهات والحدائق العامة المتواجدة بالمحافظة، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يقوم بإلقاء القمامة فى تلك المتنزهات التي تعد متنفسا لجميع المواطنين