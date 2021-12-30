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تحرر ٣٤٥ مخالفة متنوعة فى حملة مرافق بفارسكور

تحرر ٣٤٥ مخالفة متنوعة فى حملة مرافق بفارسكور

كتب عبده خليل

شنت شرطة مرافق مدينتي فارسكور والزرقا برئاسة النقيب طارق انور ، بالتنسيق مع مجلس مدينة فارسكور ، برئاسة المهندس عبد الرحمن ابو ليلة حملة لإزالة التعديات والإشغالات التي يتسبب بها أصحاب المحال التجارية والمقاهي والباعة المتجولين
واستهدفت الحملة شارع عبد الوهاب داود، وشارع هلالي وشارع الصاغة وشارع المحطة وذلك بمشاركة المقدم اشرف الشلقاني مدير شرطة المرافق بدمياط ، تحت إشراف اللواء ، حسام بدرة مساعد الوزير لامن دمياط وأسفرت الحملة عن تحرير ، تحرر ٣٤٥ مخالفة متنوعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتحفظ على المضبوطات داخل مخازن محلية فارسكور

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