تحت رعاية الدكتورة سحر المغربي: احتفال كبير وتكريم أصحاب الهمم بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم

وكشفت الدكتورة سحر المغربي أن الاحتفال مع بعض نقدر يهدف إلى تسليط الضوء على حقوق أصحاب الهمم والعمل على دمجهم في المجتمع بشكل طبيعي وأيضا تحسين الصورة الذهنية عنهم وإلغاء الانطباعات السيئة الموجودة وسط بعض فئات المجتمع وزيادة الوعي في إدخال ذوي الهمم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية لضمان العدالة وتحقيق التنمية المستدامة بدأ الاحتفال بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية وكلمة الدكتورة سحر المغربي راعية المهرجان والنائب مجاهد نصار الذين لايدخرون جهد فى خدمة المواطنين من جميع أنحاء شبرا الخيمة .