تحت رعاية الحاجة سحر المغربي: احتفال كبير وتكريم أصحاب الهمم بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم
كتبت اسماء اسامة
شهد نادي التنمية المحلية بحى شرق شبرا الخيمه أكبر احتفالية باليوم العالمي لذوي الهمم تحت عنوان مع بعض نقدر الإعاقة قدر لكن الإنسانية قرار برعاية الحاجة سحر المغربي المدير التنفيذي لمؤسسة مجاهد نصار للتنمية والأعمال الخيرية وذلك للتوعية بالإعاقة والاحتفال باليوم العالمي للأشخاص من ذوي الهمم والذي تنظمة مؤسسة مجاهد نصار للتنمية والأعمال الخيرية
وبمشاركة حزب مستقبل وطن انطلاقا من حرص المؤسسة على تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التوسع في الاهتمام بذوي الهمم وأصحاب الاحتياجات الخاصة أقيم المهرجان بحضور عدد كبير من الأطفال من ذوي الهمم وأولياء أمورهم
كما شهد الاحتفال حضور اللواء طلعت منصور رئيس مدينة شبرا الخيمة نائبا عن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية والنائب مجاهد نصار عضو مجلس النواب والمستشار محمد صدقي نصار رئيس مجلس إدارة مؤسسة مجاهد نصار وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالقليوبية ورؤساء الأجهزة التنفيذية والشعبية بالمحافظة والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة والدكتورة هالة عدلي حسين وسمير عياد أمين حزب الشعب الجمهوري بشبرا الخيمة ثان وهشام العتموني مدير عام إدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية ويأتي هذا المهرجان في إطار حرص مؤسسة مجاهد نصار على المشاركة في الفعاليات الداعمة والمساندة لفئات المجتمع المختلفة والقيام بمسئولياتها الاجتماعية في عدد من المبادرات الصحية والثقافية والاجتماعية.
وكشفت الحاجة سحر المغربي أن الاحتفال مع بعض نقدر يهدف إلى تسليط الضوء على حقوق أصحاب الهمم والعمل على دمجهم في المجتمع بشكل طبيعي وأيضا تحسين الصورة الذهنية عنهم وإلغاء الانطباعات السيئة الموجودة وسط بعض فئات المجتمع وزيادة الوعي في إدخال ذوي الهمم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية لضمان العدالة وتحقيق التنمية المستدامة بدأ الاحتفال بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية وكلمة الدكتورة سحر المغربي راعية المهرجان والنائب مجاهد نصار الذين لايدخرون جهد فى خدمة المواطنين من جميع أنحاء شبرا الخيمة .