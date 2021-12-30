تحت رعاية الحاجة سحر المغربي: احتفال كبير وتكريم أصحاب الهمم بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم

بالصور حبس مغتصب طفل فارسكور ١٥ يوما على ذمة التحقيق

تحت رعاية حزب مستقبل وطن و بدعوة طيبة من النائب / أشرف أمين – النائب مجاهد نصار يشارك في فعاليات ندوة (مستقبل صناعة الغزل والنسيج في شبرا الخيمة