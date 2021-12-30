بدر عنتر: سعد لمجرد مثلى الأعلى بالغناء وأتمنى التعاون معه
كتب: أحمد زينهم
أكد المطرب المغربى الشاب بدر عنتر أنه يواصل تسجيل أغنيته الجديدة «نبع الحنان» وهى باللهجة المصرية، وذلك على قدم وساق خاصة أن الأغنية تعد من ضمن مفاجآت عام 2022 التى يحضرها للجمهور، وأن مثله الأعلى المطرب سعد لمجرد.
وأضاف أنه يتعاون فى الأغنية مع الشاعر محمد هاني وألحان أحمد السبع وتوزيع خالد السيد، مشيرًا إلى أنها أغنية رومانسية وسيتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب.
من ناحية أخري كشف بدر عن مثله الأعلى فى الغناء قائلًا: “النجم سعد لمجرد هو مثلى الأعلى وأتمنى أن يجمعنا ديو سويًا خلال الفترة المقبلة”.
واختتم حديثه أنه سعيد بما حققه من انجازات فى عام 2021 ويتمنى أن يكون العام الجديد ملئ بالسعادة والنجاح وتنتهى جائحة كورونا التى أودت بالملايين حول العالم.
يذكر أن بدر عنتر طرح مؤخرًا أغنية “مع ألف سلامة”، وهى أغنية حزينة من كلمات محمد البوهي، وألحان محمد رنيم، وتوزيع خالد عطية.