ليلة رأس السنة.. نجوم الفن والطرب في ضيافة الإعلامي أحمد رضوان

ليلة رأس السنة.. نجوم الفن والطرب في ضيافة الإعلامي أحمد رضوان

كتب: أحمد زينهم

انتهى الإعلامي أحمد رضوان، من تسجيل حلقة احتفالاً برأس السنة ضمن حلقات برنامجه، والذي يذاع على إحدى الفضائيات.

وأوضح الإعلامي أحمد رضوان، أن الحلقة ستضمن العديد من المفاجآت والكواليس الفنية لأول مرة على الشاشات الفضائية احتفالاً بالكريسماس.

وقال رضوان، أن الحلقة تضمن استضافة عدد من نجوم الفن من الفنان الكبار، بالإضافة إلى عدد من المطربين، واستضافة أحد الفرق الشعبية الشهيرة المتخصصة فى فن الموال.

وأضاف رضوان، بإن الحلقة ستعرض على القناة الفضائية الأولى، بالتزامن مع احتفال الأخوة المسيحيين بليلة رأس السنة، تعبيرا على الوحدة الوطنية التى تشهدها مصر.

بالإضافة إلى رصد عدد من برقيات التهنئة لكبار مشاهير الفن والإعلام داخل مصر ولبنان احتفالاً بهذه المناسبة.

يذكر أن الحلقة ستذاع يوم الجمعة المقبل 31 ديسمبر الجاري، فى تمام الساعة الحادية عشر مساء، ويشارك فى التغطيات الخارجية لفقرات البرنامج الإعلامية نشوى على، فى سهرة فنية مميزة.