جمعية عمومية واحتفال بالعام الجديد بمدرسة مصر للغات

بقلم / بسمة محمد عبد العال محمد

أخصائية تخاطب

عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لمدارس مصر للغات بمقر المدارس تحت إشراف ومتابعة وزارة التربية والتعليم ومديرية التربية والتعليم بالجيزة بإدارتها ،وبحضور المهندس كريم عبد الرحمن على رئيس مجلس الإدارة والمهندس اسلام نور الدين نائبه والدكتور محمد عبد الله أمين الصندوق والمستشار عبد المعطى رشوان السكرتير العام والأستاذة امانى حسنى وعمر صلاح عضوى المجلس ويتواجد الدكتورة شاهيناز شحاتة مدير عام المدارس ، وكانت جمعية عمومية تاريخية .

وشهدت الجمعية العمومية اقبالا كبيرا غير مسبوق من الأعضاء والذين قاموا بالتسجيل والتصويت على الميزانية السنوية فى مناخ صحى وديموقراطى وتحت إشراف ومتابعة الجهة الإدارية التى شكلت لجنة رقابية وتنفيذية لإجراء تلك الجمعية العمومية بطريقة سهلت على الجميع المشاركة بدون تزاحم أو اختلاط.

كما وفرت المدارس أماكن لاستمتاع للطلاب و أولياء الأمور أعضاء الجمعية العمومية مما أدى إلى شكر أعضاء الجمعية العمومية لكل ما تم تنفيذه منذ وصولهم إلى مقر المدارس وحتى انتهاء الجمعية العمومية ، وأثنى مجلس الإدارة وإدارة المدارس على اللجنة المشكلة من وزارة التربية والتعليم ومديرية الجيزة التعليمية للتنظيم المثالى والمستوى المتميز فى إدارة تنظيم الجمعية العمومية ، وتوافر كافة السبل لإنجاح واستكمال الجمعية العمومية وعلى مدى إحترافية أعضاء اللجنة عمليا وتنفيذيا للدرجة التى أدت إلى سهولة ويسر ونجاح الجمعية العمومية بالصورة المبهرة للجميع.

واقام طلاب المدارس وذويهم احتفالية ترفيهية بمناسبة العام الجديد 2022 حيث اظهر الطلاب مواهبهم الفنية والغنائية كما وقام والأبناء ” من ذوى الهمم ” بتقديم التابلوهات الفلكلورية بتلك المناسبة وشاركهم أولياء الأمور بالتشجيع ، وكان يوما مبهجا مفرحا للجميع.

وصرحت شاهيناز شحاتة مدير عام المدارس بأن اكتمال الجمعية العمومية بهذا الكم الكبير من الحضور فى تلك الظروف الاستثنائية دليل قاطع على الاهتمام والتعاون المثمر بين المدارس وأولياء الأمور ويعتبر هذا التواجد الهائل تاريخيا حيث لم يصل هذا العدد فى أيا من الجمعيات السابقة منذ بداية المدارس فى عام 1985 وحتى الآن وهو مايشير إلى الوعى الكامل لأعضاء الجمعية العمومية .