بناء على توجيهات محافظ القليوبية حى غرب شبرا الخيمة ضبط كميات كبيرة من الأسماك والحوم الفاسدة
بناءً على توجيهات معالي الوزير محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان بضبط الأسواق وعمل حملات مستمرة حفاظاً على سلامة وحياة المواطن شن الجهاز التنفيذي لحي غرب شبرا الخيمه بقيادة اللواء سامي علام ونائب رئيس الحي المهندس. ايهاب مهدي وتم عمل حملة من مديرية التموين والتجارة الداخلية والطب البيطري والصحة والإدارة العامة للرقابة والمتابعةبالمحافظة وإدارة المتابعة الميدانية والاشغالات واسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة من اللحوم والأسماك والدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتحرير عدد15محضر لحوم فاسدة وعدد 10محاضر صحة وتموين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الخالفين