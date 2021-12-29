المصري دا مش اي حد
كتبت : علا هويدي
زمان ،، و كان ياما كان ،،، و الله ما يعيد اللي كان ،،،
كنا بنستني و بنقول ياااه امتي الكوبري دا يخلص دا بقاله سنين ،،
ياااه امتي الحفر بتاع الميه و لا الكهربا دا يخلص ،، دا بقالوا سنين ،،،
ياااه امتي المبني دا يخلص ،،، دا بقالوا سنين
و طبعا علي بال ما كل مشروع من دول يخلص كان بياخد مليارات بتقدير النهاردة و عمال بيقبضوا فلوس عالفاضي و سرقات و نهب فالمونة و العمولات ،،،
و فرح كبيير ،،، لوضع حجر الاساس ،،، علي بال ما المشروع يبتدي العمل فيه بعده بسنتين تلاته
و فرح كبيييير للافتتاح ،،، و اعلانات و احتفالات و ممثلين و ممثلات و رقاصين و رقاصات ،،،
فرق كاملة و قاعات و اعداد و فلوس عالارض و نهب و سرقة عشان نحتفل بمشروع واحد بقالوا سنييييين بيتعمل ،،،
فلوس ووقت وجهد عالارض كان ممكن يتعمل بيه حاجات كتير مفيدة و نافعة و مطورة للبلد و للبني ادم اللي عايش فالبلد و القيم اللي بتتغرس فأهل البلد ،،،
دلوقت ،،، ما شاء الله و لا قوة الا بالله ،، اللهم ديمها علينا نعمة ،،،
بننام و نصحي نلاقي كوبري خلص
،،، طريق اتشق فالجبل ،،،
مدينة جديدة اتبنت منعرفش امتي ،،،
مدينة ايه ،، مدن كاملة من بحري لقبلي ،،،
قطارات بتتغير. ،،، و تتطور بالقضبان علي طرل الطريق ،،،
مترو كان بقالوا سنيين سادد الشارع و مبوظ الدنيا بيفتتحوه ،،
مدارس ،، و جامعات ،،، و ارضي صحراوية بقت زراعية ،،، و مزارع سمكية ،،، و مصانع وووووووووووووالخ .
نقول ايه و لا ايه ،،، كل دا ما شاء الله لا قوة الا بالله نقطة فبحر ،،،
الراجل دا بداها بفرع لقناة السويس فسنة واحدة ،،،
احنا بقينا بنام و ننصحي نقول يا تري السيسي هيعملنا ايه النهاردة ،،، ياتري في مفاجأة ايه النهاردة ،،،
الراجل دا رحمة من ربنا بعتهالنا ،،،
الراجل دا مش جاي يطبطب علي كتافنا. ،،،
دا جاي يطبطب علي قلوبنا ،،،
الراجل دا جاى يقول للعالم ،،، المصري دا ،،، مش اي حد ،،،
حفظ الله الرئيس ،،، حفظ الله الوطن ،،، دمتم شعب مصر الكرام بكل خير ،،،