سرقة الدرجات البخارية اوقعت السيدات والأطفال فريسة سهلة للخطف حقائبهم والهواتف المحمولة في فارسكور

كتب عبده خليل

انتشرت فى الآونة الأخيرة حوادث السرقة لمواطني مدينة فارسكور التابعة لمحافظة دمياط عن طريق الخطف متعلقاتهم الشخصية أثناء سيرهم بالشارع، وتستهدف تلك التشكيلات خطف متعلقات السيدات والأطفال لضعف مقاومتهم أثناء تعرضهم لعمليات السرقة، وعادة ما تستخدم تلك التشكيلات الدراجات النارية مطموسة اللوحات المعدنية أو المسروقة لتنفيذ عملياتهم الإجرامية خاصة الهاتف المحمول من الأشياء المحببة سرقتها من قبل التشكيلات العصابية، لسهولة بيعه، ما يجعل الهواتف المحمولة فى مقدمة الأشياء التى تستهدفها تلك التشكيلات

التايم المصرية التقت عددًا من أهالى مدينة فارسكور لإلقاء الضوء على مشاكلهم ، في البداية يقول محمد ابو عيسي موظف بالفعل

ظاهرة خطيرة بدأت تلقي بظلالها منذ فترة قريبة بعد غيابها لسنوات بمدينة فارسكور ، وهذه الظاهرة تتمثل في ارتفاع معدل سرقات الدراجات البخارية بكافة انواعها، كانت بورود بلاغ لمركز شرطة فارسكور امس من ، موظف بمستشفى التامين الصحي ، يفيد سرقة دراجته البخارية من أمام الباب الامامي للمستشفى، وذلك بعد تركها أمام البوابة بـربع ساعة فقط، حيث اعتاد الموظف على ركن الدراجة البخارية أمام البوابة ، وتم تحرير محضر بالواقعة بوحده المباحث وشاهدت وانا جالس معة عشرات المئات من محاضر السرقات حبيسة الادراج لعام ٢٠٢١

واشار سالم بشتو مدرس

ما يثير الدهشة والعجب أن معظم هذه السرقات تتم فى وضح النهار، ومن أمام مؤسسات حكومية مثل مستشفي التامين الصحي التي تبعد عن مركز الشرطة بحوالي ١٠٠متر وبعض البنوك والمدارس والمستشفيات العامة رغم وجود كاميرات المراقبة، وهذا ما حدث امام مستشفي فارسكور المركزي من سرقة دراجة بخارية بـ ١٢ الف جنيه كان قد اشتراها أحد جيرانى ويا فرحة ما تمت كنا فاكرين ان النقطة الأمنية وقرب مركز شرطة فارسكور للمستشفي أصبحت أمانا لكن أخذنا مقلبا وضاع منا ١٢ الف جنيه ، وأضاف حسين اغا عامل ذهبت إلى البنك الأهلي علي النيل بفارسكور وتركت دراجتي البخارية مغلقة بجوار البنك ولم تمضي سوى 10 دقائق امام ماكينة السحب ونظرت الي دراجتي فلم أجدها، وبحثت عنها كثيرا ولكن لا حياة لمن تنادي واستعوضت الله فيها، وفي ذات السياق تحقق النيابة العامة، بمدينة ومركز فارسكور في واقعة سرقة عدد من الدراجات البخارية، على يد أحد الأشخاص المجهولين، من أمام مستشفى التامين الصحي ، والتي ظهرت تفاصيل إحدى الوقائع من خلال كاميرات الرصد، وأمرت النيابة بتفريغ الفيديوهات، واستعجال التحريات حول الواقعة للقبض على المتهم

واختتم احمد سلامة نجار موبيليا هذه الالة والتي تسمي الدراجة البخارية يوجد بها اكثر من ٥٠٠ الف دراجة بدمياط حيث نعتمد عليها اعتمادا كليا في عملنا ومن غير الموتوسيكل الورشة لا تعمل وللأسف تتم سرقة الدراجات من أمام ورشنا ونحن في غفلة بداخل الورشة حيث اعتاد الحرامية سرقة الموتوسيكلات لتصبح مصائد للإيقاع بضحاياها من النساء والفتيات ثم الخطف بعد مراقبتهن وانتزاع حقائبهن بالقوة، حيث يطارد أحد الضحية فيما يسير خلفه سائق الدراجة النارية، وتمت عملية السرقة إما الشنطة أو هاتف المحمول أثناء انشغالها بالمكالمة ، حيث أصبح السؤال اليومي للمواطن هو كيفية الاحتماء من بطش النشالين الصغار أصحاب الدراجات النارية خاصة إذا كان التأثير على مناطق معينة خاصة مدينة دمياط قلب العاصمة