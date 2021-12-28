إزالة اللافتات العشوائيه وتركيب كشافات إنارة ب١١ قريه في فارسكور
كتب عبده خليل
ترأس المهندس عبد الرحمن آبو ليلة رئيس مركز ومدينة فارسكور التابعة لمحافظة دمياط ، حملة لرفع الإشغالات والباعة الجائلين، ورفع اللافتات الإعلانية بأعمدة الإنارة ونظافة الطريق السريع بنطاق ٥قري حيث استهدفت الحملة التصدي للإشغالات والتعدي على حرم الطريق ونظافة الطريق السريع، ورافق رئيس المدينة فريق العمل التنفيذي سوزان عثمان نائب المدينة لشئون القري ، وفريق العمل بالإدارات المعنية، وذلك للحفاظ على الطريق العام والقضاء على العشوائيات بالطريق السريع ٥حديث دمياط :المنصوره
كما نظمت الوحده المحلية بقرية شرباص حملات لتحسين منظومة النظافة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بمشاركة مسئولي قسمي
الإشغالات والكهرباء لإزالة كافه الإعلانات واللافتات المخالفة أعلى أعمدة الإنارة وتغطية الأجزاء المكشوفة من الأعمدة ورفع كافه الاشغالات من الشوارع
كما تم تنفيذ حملة نظافة بقرية الناصرية بواسطة معدات النظافة والحملة الميكانيكية وتم رفع ما يقرب من ٨ طن من المخلفات فضلا عن متابعة إنشاء الحوائط الخرسانية لتجميع المخلفات والقمامة بذات القرية ومتابعة صيانة وتركيب كشافات ليد بقرية كفر الشناوي وذلك ضمن خطة المركز الموضوعة مسبقا للنظافة وتحسين مستوى البيئة في القرى.
وفي قرية العبيدية ، تم عمل حملة نظافة مكبرة لعدة شوارع بالقرية حيث أسفرت عن رفع ما يقرب من ٤ أطنان مخلفات وقمامة خلال حملات صباحية ومسائية بواسطة عمال معدات الحملة الميكانيكية بالقرية وفي ذات السياق اشار ابو ليلة الي ، استمرار تنظيم حملات للنظافة والتجميل ورفع كفاءة كشافات الإنارة بالطرق والميادين واستبدال التالف منها وإزالة كافة اللافتات المخالفة، ومتابعة تنفيذ المشروعات التنموية، ضمن خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والقضاء على كافة الظواهر السلبية وتحقيق الانضباط للشوارع وظهورها بالمظهر الحضاري الذي يليق بمركز فارسكور العريق واشار ان ذلك فى إطار توجيهات
الدكتوره منال عوض محافظ دمياط. والتى تهدف إلى تحقيق ضبط المنظومه الإعلانية وفقا للإشتراطات الإعلانيه والمعايير المنظمه لذلك ومحاربة فوضى الإعلانات العشوائيه والإرتقاءبالمظهر الحضارى العام اللإئق وتحقيق عوامل الأمان للمشاه ومرتادى الطرق وتم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونيه
وذلك لإضفاء مظهر حضارى لائق على المدينه وقراها