محافظ القليوبية يقوم بجولة تفقدية بمدن قليوب وغرب شبرا الخيمة والخصوص لمتابعة مشروعات الطرق الجاري تنفيذها
أجرى عبد الحميد الهجان/ محافظ القليوبية جولة تفقدية بمدن قليوب وشبرا الخيمة لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الطرق ، ضمن المشروعات القومية أو مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة، وذلك بهدف رفع كفاءة الطرق الداخلية والشوارع الرئيسية بمدن المحافظة للعمل على تسيير الحركة المرورية وإعادة الوجه الحضاري والجمالي لتلك المدن .
وبدأ المحافظ الجولة بتفقد أعمال الرصف بشارع الجيش بكوم أشفين بمركز ومدينة قليوب بطول 1 كم بتكلفة إجمالية تصل إلى 2 مليون جنيه،