محافظ القليوبية يقوم بجولة تفقدية بمدن قليوب وغرب شبرا الخيمة والخصوص لمتابعة مشروعات الطرق الجاري تنفيذها

أجرى عبد الحميد الهجان/ محافظ القليوبية جولة تفقدية بمدن قليوب وشبرا الخيمة لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الطرق ، ضمن المشروعات القومية أو مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة، وذلك بهدف رفع كفاءة الطرق الداخلية والشوارع الرئيسية بمدن المحافظة للعمل على تسيير الحركة المرورية وإعادة الوجه الحضاري والجمالي لتلك المدن .

وبدأ المحافظ الجولة بتفقد أعمال الرصف بشارع الجيش بكوم أشفين بمركز ومدينة قليوب بطول 1 كم بتكلفة إجمالية تصل إلى 2 مليون جنيه،

حيث تم توسعة الشارع وإزالة جميع الإشغالات والأكشاك المخالفة وتم الإنتهاء من أعمال الطبقة الرابطة والسطحية، كما تم رفع مطابق الصرف الصحي وجاري أعمال تركيب البلدورات وتسليم الطريق في أقرب وقت ممكن باعتباره طريقا حيويا بمدينة قليوب.

وتابع المحافظ الجولة بتفقد مرسى قصر محمد علي حيث وجه الهجان بمتابعة أعمال النظافة بالمرسى كما كلف هيئة الأبنية التعليمية بإستكمال أعمال دهان واجهات المنازل بالمنطقة المحيطة حيث أكد المحافظ أنه تم الانتهاء من جميع أعمال دهان الأسوار والمباني من بداية نزلة كوبري المظلات حتى قصر محمد علي، كما تم ايضا الانتهاء من أعمال صيانة ودهان أعمدة الكهرباء الديكورية، مع تعزيز الأحواض بالجزر الوسطى بالزهور واستكمال بلاط الانترلوك علي

الأرصفة، و الانتهاء من دهان البلدورات بجوار المرسى النيلي المخصص لقصر محمد علي، وجاري التنسيق للبدء في تخطيط الشوارع،حيث تم الانتهاء من جميع أعمال الرصف.

واستكمل المحافظ الجولة بمتابعة أعمال تطوير كوبري عرابي والجاري تطويره من قبل المحافظة على مرحلتين بتكلفة 24 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة. حيث تم الانتهاء من أعمال كشط طبقة الرصف تمهيدا لأعمال التطوير والتي تشتمل على رصف الكوبري وتركيب بلدورات ورصيف للمشاة على جانبي الطريق، كما تم استحداث أعمال جديدة بالمشروع بمبلغ 12 مليون جنيه حيث تم إدخال مطالع ومنازل الكوبري ضمن أعمال التطوير لتكتمل أعمال المشروع بالكامل لتحقيق السيولة المرورية ، حيث شدد المحافظ على دفع الأعمال وتكثيفها في الفترة المسائية لعدم تعطيل الحركة المرورية.

وتابع المحافظ الجولة بتفقد أعمال مشروع إنشاء محور الخصوص والذي يتم انشائه من قبل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بطول 5 كيلو بدءا من محور مسطرد وحتى نفق الرشاح بالخصوص أسفل الطريق الدائري ويتم انشاء المحور بهدف تخفيف الضغط المروري علي محور العصار حيث وجه المحافظ الشركة القائمة علي التنفيذ بدفع الاعمال موجها رئيس المدينة بتذليل العقبات والتواجد ميدانيا بشكل مستمر للانتهاء من

المشروع وفق الجدول الزمني المحدد له.

كما تفقد المحافظ مشروع تغطية إزدواج مصرف الاميرية الخصوص بهدف انشاء خط صرف صحي يربط شرق القاهرة بمحطة الخصوص ومحطة الجبل الأصفر حيث جاري أعمال الدفع النفقي للمشروع عند منطقة محور الخصوص.

واختتم المحافظ الجولة بتفقد أعمال انشاء خطين غاز رئيسيين من قليوب الي نوب طحا بطول 5كم ضمن أعمال مشروع تطوير القرى حياة كريمة، حيث تابع أعمال الحفر علي طريق نوى قليوب ووجه بدفع الأعمال وتكثيفها ليلا لعدم إعاقة الحركة المرورية ورد الطريق لأصله بعد إنتهاء أعمال الرصف.