محافظ القليوبية: تدشين المرحلة الثانية من أتوبيسات النقل الجماعي للمحافظة

بناء على توقيع بروتوكول تعاون ثنائي بين المحافظة وجهاز النقل البري الداخلي والخارجى لتوفير أوتوبيسات (ميدي باص- ميني باص) مكيفة، فقد تم تدشين المرحلة الثانية من النقل الجماعي بالمحافظة بإجمالي عدد ٢٢ أتوبيس

شملت المرحلة الثانية الآتي :

١- عدد 5 أوتوبيسات نقل داخلي على خطوط سير (بنها /شبين القناطر- شبين / مسطرد – شبين / الزراعة – بنها/ الخصوص/ العبور)

٢- عدد ١٠ أوتوبيسات نقل للعاصمة الإدارية على خطوط سير ( شبرا الخيمة / قليوب ـــ العاصمة الإدارية )

٣- عدد ٧ أوتوبيسات بنطاق خطي ( شبين القناطر / مسطرد – شبين القناطر / الزراعة إلى العباسية بالقاهرة).

ومن الجدير بالذكر أنه تم افتتاح المرحلة الأولى من النقل الجماعي في شهر أغسطس الماضي، وبذلك يصبح إجمالي ماتم تشغيله حتى الآن نقل جماعي للمحافظة ١٧ أتوبيس ، نقل للعاصمة الإدارية ٤٤ أتوبيس ، نقل للربط بين المحافظة والعباسية بالقاهرة ٧ أوتوبيسات تنطلق من شبين القناطر في خط سير باتجاه الزراعة ثم العباسية.

بالإضافة إلى أنه جاري طرح عدد من خطوط سير أخرى بنطاق المحافظة من خلال رؤية تنموية تستهدف ربط المراكز الإدارية بالمحافظة ببعضها وكذا ربطها بالمحافظات المجاورة.