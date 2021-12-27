لقاء فكري ثقافي للكاتب الكبير رفعت فياض
د.طارق عبد المجيد
في لقاء مفتوح بين طلاب المعهد العالي للغات بالمنيا والكاتب الكبير الأستاذ رفعت فياض حيث كان في استقباله كلا من ( الأستاذ الدكتور جمال التلاوي رئيس مجلس إدارة المعهد،و كذلك الأستاذ الدكتور محمد عبد الواحد عميد المعهد، والدكتورة هالة مرجان الأمين العام للمعهد، واعضاء هيئة التدريس)
كما استقبل اتحاد طلاب المعهد الكاتب الصحفي الكبير بباقة من الورود في وسط حالة من الفرح والسعادة؛ لتشريفه بالحضور
حيث قام سعادته بجولة قصيرة في المعهد وشاهد الامكانيات الكبيرة والتكنولوجيا المتوفرة التي تصب في مصلحة الطلاب حيث قام بالثناء على ذلك
وفي هذا اللقاء قدم طلاب المعهد تعريفا للكاتب الكبير باللغتين “الإنجليزية والألمانية” ثم تطرق الحديث حول تجربة الكاتب الشخصية، وكذلك دار النقاش الرائع حول أهم القضايا الموجودة على الساحة السياسية والإقتصادية