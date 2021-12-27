بالصور..الشركة المصرية للنظافة : جهود مكثفة لرفع مستوى منظومة النظافة بقرية الرملة خلال أيام .
متابعة عمرو دسوقى
قال محسن عبد الجليل مدير الشركة المصرية للنظافة إن هناك تكثيف للجهود خلال الفترة المقبلة بكافة أنحاء قرية الرملة لرفع مستوى منظومة النظافة بناء على التعليمات المشددة من مكتب نائب المحافظ الدكتورة إيمان ريان للأهتمام بمنظومة النظافة ، مع زيادة التوعية بين المواطنين بأهمية مشاركتهم للجهود التى ستبذل بالحفاظ على ما سيتم من أعمال وعدم إلقاء المخلفات بالشوارع.
كما أكد عبد الجليل أن الشركة المصرية للنظافة هى شركة تعمل فى قرية الرملة منذ بضعة سنين ولكن سيتم تكثيف جهودها وزيادة عدد المعدات اللازمة لها للمساهمة فى رفع كل مخلفات القرية ووعد عبد الجليل أنه خلال الايام المقبلة سيشعر المواطن بقرية الرملة بالتحسن المستمر فى هذه الخدمة التى تمس حياته اليومية وسيتم رسم وجه حضارى مشرف للقرية وهذا سيتم بالتعاوان بين الشركة وبين المواطنين وبين الوحدة المحلية بطحلة التى ستقوم بتفعيل المحاضر القانونية لمن يقوم بإلقاء القمامة بالشوارع . فيجب على كل مواطن عدم القاء القمامة بالشوارع ونحن بدورنا سنقوم بثجميع القمامة من المنازل ورصد عدم المشتركين وإرسال الأسماء إلى الوحدة المحلية للتصرف معهم .