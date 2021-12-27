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الأجهورى يشارك فى حفل تكريم أوائل الطلبه تحت رعاية “مستقبل وطن”

الأجهورى يشارك فى حفل تكريم أوائل الطلبه تحت رعاية “مستقبل وطن”

بقلم ومتابعة/ رأفت -مسعد

تحت رعاية حزب مستقبل وطن نظمت أمانة قرية بلقينا مركز المحلة الأحتفال بطلبة المرحلة الإعدادية لحصولهم المركز الأول على مستوى الوحدة القروية لدورى أوائل مستقبل وطن

اليوم ومن مدرسة سيد سبلة الإعدادية بنات التابعة لإدارة غرب التعليميه تم الإحتفال بالطلاب والذين تم تكريمهم من قبل أمانة قرية بلقينا بقيادة الأستاذ إسلام الأجهورى أمين القرية وفى مقدمة الحاضرين الأستاذة عزة الصياد مدير المدرسة وخلال كلمتها أصرت على حضور طلبة الصف الثاني الإعدادي لمشاهدة زملائهم من الصف الثالث الإعدادي لتحفيز هم على الصدارة ليحزوا حزو زملائهم.

وحضر الأستاذ جلال جمعه مندوب عن النائب الأستاذ حامد جهجه عضو مجلس النواب
ومن أمانة قرية بلقينا الأستاذ أشرف فياض أمين التنظيم والأستاذ محمد نجيب والأستاذ عبدالرحمن السجاعی
يذكر وأن تم تكريم أوائل تلاميذ التعليم الإبتدائى منذ حوالى أسبوع من قبل أمانة بلقينا
وخلال كلمة الأجهورى أثناء التكريم أن أمانة بلقينا سوف تقف وراء كل ما هو ناجح ونافع للمجتمع وسنكون خلفه سند له وسنكرمه

 

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