مصر الحديثة بالسويس ينظم ندوة بعنوان ” أنت تسأل وطبيبك يجيب”
كتب / أحمد هاشم
عدسة / علي حراجي
قد ترغب في الحصول على المشورة الطبية في أمر يتعلق بك أو بأحد المقربين ومن منطلق سياسة الحزب الصحية
برئاسة الأستاذ الدكتور / وليد دعبس رئيس حزب مصر الحديثة وبناءآ على توجيهات اللواء / أحمد فهمى أمين عام حزب مصر الحديثة وبتعليمات اللواء / خالد شوقى أمين عام الحزب بالسويس وإشراف الأستاذ / عماد حسن أمين التنظيم ، وبدعوة كريمة للأستاذ الدكتور / محمد السيد مستشار الأمين العام لشئون الأزمات والطوارئ ورئيس مجلس إدارة شركة zad industrial للأدوية نظم حزب مصر الحديثة أمانة محافظة السويس، ندوة تثقيفية بعنوان ” أنت تسأل والطبيب يجيب” وقد نوقش خلالها مع أعضاء الحزب بعض النصائح الطبية في مختلف الاختصاصات بدءا من أمراض القلب وأمراض العصر مثل السكر والضغط كما ناقش أيضآ الأمراض المؤثرة على الجهاز العصبى والهضمى والكبد وغيرها.
هذا وقد تحدث عن بعض النقاط العلاجية على مواقع التواصل الإجتماعى والتي تزخر بالمعلومات العلمية والمبسطة, الأمر الذي جعلها مواقع هامة لكل الباحثين عن نصيحة طبية أو علاج لمرض مستعص.
وفي السياق ذاته، أضاف أنة هناك عدة علامات للكشف المبكر عن بعض الأمراض فى بعض الحالات التى لايمكن تجاوزها ، فيجب التدخل الفورى من الطبيب حتى لا يتفاقم المرض ويصل لمراحل يصعب علاجها.
وقد تطرق لطرق الوقاية من هذة الأمراض ومثال ذلك أكسدة الدم والكوليسترول وغيرها من الأمراض التى تأتى بسبب الأهمال الصحى من قبل الشخص نفسة وتؤدى إلى سوء حالته الصحية مع مرور الوقت.
وفى نهاية المحاضرة اثنى الدكتور محمد السيد على الحضور وتوجه لهم بجزيل الشكر على إهتمامهم بالحضور
يأتى ذلك ضمن سلسلة حلقات من الندوات يقوم بها حزب مصر الحديثة أمانة محافظة السويس للتوعية الصحية لأعضاءه داخل المحافظة وقد تم وضع برنامج توعية شهريآ على أن يكون الأربعاء الأول من كل شهر موعدآ للمحاضرات الخاصة بالتوعية الصحية داخل مقر الحزب.