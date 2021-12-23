محافظ القليوبية: تطعيم 98.8٪ ضد شلل الأطفال

– مد فترة التطعيم ضد شلل الأطفال يومي الخميس والجمعة المقبلين بالفرق الثابتة

في إطار خطة الدولة الوقائية للحفاظ علي مصر خالية من شلل الأطفال فقد قرر عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية استمرار تطعيم الأطفال أقل من ٥ سنوات من خلال الفرق الثابتة بالوحدات الصحية والمراكز الطبية ومكاتب الصحة يومي الخميس والجمعة وذلك بعد انتهاء فرق التطعيم المتحركة من زيارة المنازل والشقق لتطعيم الاطفال من سن يوم وحتي عمر ٥ سنوات ضمن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال

ومن الجدير بالذكر ان المستهدف المتوقع للحملة بلغ ١١٠٠٨٤٠ مليون ومائة ألف و ٨٤٠ طفل وحققت الفرق المتحركة والثابتة حتي أمس تطعيم ١٠٨٧٦٦٥ مليون و ٨٧ ألف و ستمائة خمس وستون طفلا بنسبة بلغت ٩٨.٨ %

وفى هذا الاطار يتقدم الهجان بخالص الشكر والتقدير لكافة المواطنين والأطقم الطبية والمسئولين بالمراكز ، على الجهد المبذول في نجاح الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال ووصول نسبة التطعيم حتى نهاية اليوم الثالث للحملة إلى 98.8٪ من الأطفال المستهدفين .

ويهيب بالمواطنين التعاون مع الأطقم الطبية، لسرعة الانتهاء من تطعيم باقي الاطفال حفاظاً على سلامتهم ، لافتا أن التطعيم متوفر بجميع الوحدات الصحية والمراكز الحضرية والمستشفيات، بجانب الفرق الثابتة والمتحركة بالتجمعات والمناطق والأحياء المختلفة بمراكز ومدن المحافظة.