محافظ القليوبية يشهد الاحتفالية الخامسة لمبادرة مستقبلي بمجمع تكرير البترول بمسطرد

شهد عبد الحميد الهجان/ محافظ القليوبية مساء اليوم الاحتفالية الخامسة لبرنامج المنح الدراسية “مستقبلي” للمعلمين والطلاب والتي نظمتها الشركة المصرية للتكرير بمجمع بترول مسطرد، وذلك بحضور الدكتور/ محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني والدكتور/ أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتكرير والدكتور/ محمد سعد العضو المنتدب للشركة المصرية للتكرير والدكتور/ رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والدكتور/ ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، واللواء/ طلعت منصور رئيس مدينة شبرا الخيمة والعميد/ خالد فوزي رئيس حي شرق شبرا الخيمة.

وخلال الاحتفالية تم استعراض إنجازات الشركة فى خدمة المجتمع حيث إن الشركة تقدم العديد من البرامج والدورات التدريبية والتوعية لشباب وسيدات حى شرق شبرا الخيمة ومدينة الخصوص، كما تم تطوير عدد من المدارس بشبرا الخيمة وكذلك تم تطوير عدد من المراكز الشبابية بحي شرق شبرا الخيمة من خلال تطوير للملاعب بتلك المراكز وإمدادها بالأجهزة الرياضية، كما تم إمداد مستشفى الخصوص المركزي بعدد من الأجهزة الطبية.

وتأتى الاحتفالية فى إطار المشاركة المجتمعية من جانب الشركات لدعم المجتمع وتنميته لدفع عجلة التنمية فى المحافظة، وقد تم فى نهاية الاحتفالية تكريم عدد من الطلاب على نجاحهم فى الدورات التدريبية.

وقد استعرصت الشركة جهودها منذ إطلاق مبادرة مستقبلي لتطوير المنظومة التعليمية فيما يخص الطالب والمعلم لتعزيز مستوياتهم التقنية، و إعدادهم وصولا إلى ٣٠٠ منحة و١٨٠ ألف طالب مستفيد وتطوير ٤٥ مدرسة، وذلك للارتقاء بمستوى التعليم بالمجتمعات والمناطق المحيطة بالمشروع،

وأكد المحافظ أن الدولة لا تألوا جهدًا للوصول إلى أفضل سبل التطوير وتنمية الوعي المجتمعي للمشاركة في دفع عجلة التنمية، مشيرًا إلى أهمية تبادل ونقل الخبرات الدولية والتعرف على أفضل الممارسات فى المؤسسات الحكومية المتميزة إقليميًا ودوليًا.

مشيرا إلى أهمية مشاركة مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في دعم منظومة النظافة بالمحافظة، وذلك من خلال مشاركتها في عمل حملات تستهدف المناطق الساخنة بجانب التوعية من خلال عقد ندوات للمواطنين تحثهم على تغيير سلوكهم في التعامل مع المخلفات والالتزام بوضع القمامة في الأماكن المخصصة لها من أجل تحقيق بيئة خالية من التلوث، وذلك بمشاركة الأجهزة التنفيذية وشركات النظافة، مضيفا إلى ضرورة غرس قيم النظافة والحفاظ على البيئة والسلوك الإيجابي لدى النشء من أبنائنا وطلاب المدارس.

وفي ختام الاحتفالية تم تكريم ٧٨ من المستفيدين الجدد بمنح مبادرة مستقبلي للمعلمين والطلاب لعام ٢٠٢١ ومنها ١٨ منحة دراسية للطلاب الجامعيين، وذلك لاستكمال دراستهم الجامعية في أبرز الجامعات الحكومية والخاصة بمصر و٢٦ منحة لطلبة التعليم الفني، بمعهد السازيان “دون بوسكو” و٣٤ منحة تدريبية للمعلمين بالجامعة الأمريكية بالقاهرة،

وبلغ عدد المستفيدين حتى الآن من برنامج مستقبلي للطلبة والذي أطلقته الشركة عام ٢٠١٦ إلى ١٧٠ طالبا وطالبة و١٣٠ معلم .