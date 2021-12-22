في استجابة فورية لموقع بوابة التايم المصرية محافظ دمياط توجه إيقاف أعمال مخالفة وإزالة تعديات
كتب عبده خليل وايناس رجب
فى استجابة لما نشر علي البوابة بعنوان مسنة تستغيث بمحافظ دمياط لاسترداد أرضها بعد أن استولى عليها بعض رجال الأعمال
قامت الوحدة المحلية بقرية العنانية التابعة لمركز دمياط بتنفيذ قرار ازالة فوري علي ارض زراعية بور والازالة عبارة عن ردم حفر و شدات خشبية بدون ترخيص وفك شدة خشبية بمساحة ٢٠٠ م وأعمدة خرسانية و سقف صاج ، وذلك استجابة للشكوى المقدمة من السيده المسنة وتدعي امال فوزي ٥٩ عاما تقيم بمدينة عزبة البرج ، عبر بوابة الوفد وتم بالفعل ازالة أسباب الشكوى, حيث وجهت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، كافة الجهات المعنية بالمحافظة، لسرعة فحص موضوع الشكوى، وسرعة اتخاذ اللازم، وأكد المحاسب حازم حواس رئيس محلية دمياط، نعم تم إزالة جميع المخالفات وتحرير محاضر ضد المخالفين و مصادرة مواد البناء اذا عادو مره اخري وذلك فى إطار احترام سيادة القانون و المحافظه على الرقعه الزراعيه من التعديات حيث باشرت رئيسة محلية العنانية تنفيذ إزالة بالوحدة المحلية بشارع العشرين وجاء ذلك
تنفيذا لتعليمات محافظ دمياط بالتصدي لكافة المخالفات و تحقيق الانضباط و تطبيق القانون بكل حسم ، كما تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين