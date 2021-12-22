بناء على توجيهات محافظ القليوبية رفع كميات كبيرة من القمامة بحي غرب شبرا الخيمة
قام الجهاز التنفيذي لحي غرب شبرا الخيمه بقيادة اللواء سامي علام رئيس الحي والاستاذ هشام حامد مسؤول قطاع النظافة وجهاز المتابعة والاشغالات برفع كميات كبيرة من القمامة تقدر بنحو 110 طن بشارع أحمد حلمي
بناء على توجيهات معالي الوزير محافظ القليوبية اللواء عبدالحميد الهجان وتاتى تعليمات الهجان بضرورة الحفاظ على الوجه الجمالي للشوارع حى غرب شبرا الخيمة
وتشيد جريدة ألتايم المصرية بروح الفريق بحي غرب شبرا الخيمة بقيادة اللواء سامي علام رئيس الحي وإيهاب مهدى نائب رئيس الحي
والدكتور مجدي بكرى نائب رئيس الحي ومسؤول النظافة والاشغالات
وجهاز المتابعة الذى يبذل جهود كبيرة