بناءً على تعليمات محافظ القليوبية حى غرب شبرا :  إزالة فوريه لشدة خشبية أعمدة الدور الثاني العلوي بناحية منطي

بناءً على تعليمات معالي الوزير محافظ القليوبية حى غرب شبرا : إزالة فوريه لشدة خشبية أعمدة الدور الثاني العلوي بناحية منطي
بناءً على تعليمات معالي الوزير محافظ القليوبية اللواء. عبد الحميد الهجان بالتصدي بكل قوة وحسم لأعمال البناء المخالف شن الجهاز التنفيذي لحي غرب شبرا الخيمه بقيادة اللواء. سامي علام رئيس الحي والسادة نائبي رئيس الحي الدكتور. مجدي البكري والمهندس . ايهاب مهدي ومرافقة المتابعة الميدانية والاشغالات وقوة تأمين من قسم أول شبرا الخيمة تم إزالة فوريه لشدة خشبية أعمدة الدور الثاني العلوي بناحية منطي بناء بدون ترخيص تم إزالة المخالفة وفك الاخشاب وضبط المخالف وتسليمه الي قسم شبرا الخيمه لاتخاذ الإجراءات القانونية