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مسنة تستغيث بمحافظ دمياط . قرارات محلية العنانية ضيعت ارضي مجاملة لاحد رجال الاعمال
مسنة تستغيث بمحافظ دمياط . قرارات محلية العنانية ضيعت ارضي مجاملة لاحد رجال الاعمال
كتبت ايناس رجب
استغاثت السيدة المسنة وتدعي امال فوزي ، 59 سنة، بمدينة عزبة البرج التابعة لمحافظة دمياط، الدكتورة منال عوض ، لاصدار وتنفيذ قرار ازالة بشارع العشرين بقرية العنانية حيث فجات ببعض رجال الاعمال يغتصبون ارضها عنوة وذلك بمساعدة بعض المسئولين داخل محلية قرية العنانية بعد ان قاموا باغتصاب ارضها ووضع اخشاب وطوب بها للاستيلاء عليها علي حسب قولها تحدثت امال للبوابة الوفد قائلة اثناء ذهابي لمباشرة ارضي فجات بوضع طوب واخشاب وساج من قبل احد رجال الاعمال بالمنطقة وعندما تحدثت معة قام طردي من ارضي ثم طرحني ارضا فاغشيا علية وقام الاهالي بحملي الي مستشفي التخصصي ، حيث أجهشت امال بالبكاء وقالت انها قامت بعمل محضر يحمل رقم 8685لسنه2021 اداري مركز دمياط بما حدث لها
مشيرةً إلى ان ذات الشخص تعدي عليها بالضرب العام الماضي وقام بسرقة قطعة ارض مساحتها ٢٠٠متر حتي هذة اللحظة
وتابعت بقولها: مينفعش اروح ليهم تاني هيضربوني وانا مسنة والارض بملايين وانا مستعده اتنازل عنها للمحافظة دمياط كهيبة مني ، واختتمت استغاثتها لمحافظ دمياط بقولها: محلية العنانية اصدرو قرار بقصد او بغير قصد الا ان القرار مكن رجل الاعمال من الاستيلاء علي ارضي بحجة لفها بالاخشاب والطوب وقام بعمل باب ووضع بالارض كميات كبيره من الاخشاب وذلك تحت رعاية محلية العنانية في دمياط