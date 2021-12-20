“أميرة مجدي تعلن عن إنطلاق مؤتمر ١٠٠ مليون قص“
محمود اسماعيل
أعلنت الدكتورة أميرة مجدى رئيس مؤتمر ١٠٠ مليون قصة عن موعد إنطلاق المؤتمر فى تمام الساعة الثالثة يوم ٢٣ ديسمبر ٢٠٢١ بدار الفروسية.
وأهم مايميز المؤتمر هو تكريم المرأة المصرية الناجحة و دعم الاسرة المصرية و هو من اسمى أهداف المؤتمر
وسيشارك بالمؤتمر نخبة من رجال الدولة و الساده و السيدات اعضاء مجلس النواب و الشيوخ و الاعلاميين ورواد العمل الخدمى و المجتمعى
وفى هذا المؤتمر الرجل هو اللي هيكرم المراة تحت شعار (وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة قوية)