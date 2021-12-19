متابعة أعمال صيانة وإصلاح الإنارة بمركز المحله الكبرى

كتب_رأفت مسعد

تابع اللواء/ حسين لبيب رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى ، جهود الوحدات المحلية في أعمال الانارة العامة بالطرق تحت إشراف الاستاذ/ سعد نصر والاستاذ /علاء النمر والاستاذ /حيدر عطالله نواب رئيس المدينة ،و بمشاركة مسئولي الانارة العامة بالوحدات

أعمال صيانه واصلاح أعمدة الانارة العامة بالطرق والمداخل الرئيسية والفرعية داخل القرى

حيث تم اصلاح كابل الكهرباء بطريق المقابر ولوح التوزيع والفصل الكهرائى بنطاق الوحدة المحلية لقرية الجابرية

الى جانب اعادة زرع اعمدة مائلة و شد أسلاك بطريق عزبه نوح التابعه لقريه شبرابابل وصولا الى صيانة اعمدة وكشافات الانارة بطريق الكمالية و كفر فيالة ،

وفى نفس السياق يتم مراجعة واصلاح أعمدة الانارة وصب قواعد خرسانية للأعمدة داخل قرى وحدة سامول

بالاضافة الى عمل صيانه لأعمدة الانارة على طريق قرية دنوشر العامرية ، وتكثيف أعمال الانارة بالطرق الرئيسة والفرعيه بنطاق الوحدة المحلية لقرية سامول والمعتمدية

كماتم العمل على مراجعة غرف الفصل الكهربائي بالطريق الدائري وصولا الى مداخل قرى نمرة البصل والعزب التابعة

وتواصل أعمال الصيانة لأعمدة الانارة العامة بطريق المحلة .. طنطا نطاق الوحدة المحلية لقرىة الهياتم وصفط تراب علاوه على تزويد أعمدة الاناره وتركيب عدد 30 لمبة ليد بمداخل القرى التابعة

هذا وشدد رئيس المدينة على تكثيف اعمال الانارة وخاصة بالطرق الداخلية لقرى المركز والعمل الدائم على مراجعة كافة الاعطال خلال فترة الشتاء ، حرصا على سلامة المواطنين .