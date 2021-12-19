في فارسكور غلق ٥ مقاهي ومصادرة ٤٣ شيشة والغرامة تصل الي ١٠الاف جنيه
كتب عبده خليل وايناس رجب
نفذت محلية فارسكور اليوم ، حملة على المقاهى بقرى، بمركز فارسكور بمحافظة دمياط للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية جاءت الحملة فى إطار تنفيذ تكليفات الدكتوره منال عوض محافظ دمياط لرؤساء الوحدات المحلية ، بالتنسيق مع شرطة،المرافق بقياده الرائد طارق انور رئيس وحدة قسم شرطة مرافق فارسكور والزرقا معا وذلك لتطبيق قرارات مجلس الوزراء، الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا.
حيث قاد الحملة المهندس عبد الرحمن ابو ليلة القائم باعمال رئيس محلية فارسكور والمهندسة سوزان عثمان نائب محلية فارسكور لشئون القري حيث شنت محلية فارسكور عده حملات ليلية لمتابعة الاجراءات الوقائيه ضد كورونا وغلق عدد من المقاهى والكافيهات المخالفه حيث اغلقت الحملة ٥مقاهي وكافتيريا مخالفين للاجراءات الاحترازية والوقائية والتحفظ على ٤٣ شيشة وتحصيل الغرامة الفورية ، لمخالفتها الإجراءات الاحترازية وإحالتهم للنيابة العامة وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين كما تم رفع اشغالات المقاهى من الشوارع العامة والرئيسية بقري شرباص والناصرية وكفر الشناوي وكفر العرب والغنيمة
وفي ذات السياق أكدت محافظ دمياط ، أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تراقب تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية، فى إطار المجهودات التى تبذلها الدولة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا بالاضافة الي ، استمرار منع تداول الشيشة داخل المقاهى والكافيهات، تنفيذا لقرار رئيس الوزراء، باعتبارها مصدرا لنقل العدوى وقالت عوض إن الحملات الرقابية على المقاهى والكافيتريات، مستمرة فى جميع مدن المحافظةوقراها ، بالتنسيق مع الجهات المعنية، للتأكد من التزام المقاهى بتنفيذ القرار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، فى حالة تقديم الشيشة.
بالاضافة الي مصادرة الشيش التى يتم ضبطها، وتحرير محاضر لأصحابها