محمد اليوسف» يجني 100 ألف دولار شهرياً.. طموح شاب بدأ من الصفر حتي وصله للنجاح

«محمد اليوسف» يجني 100 ألف دولار شهرياً.. طموح شاب بدأ من الصفر حتي وصله للنجاح

كتب: أحمد زينهم

يعد اليوتيوب، واحدًا من أشهر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يشكل موردًا جديدًا لربح الأموال، مجزية للعديد من صناع الفيديو عليه، وذلك عن طريق زيادة عدد المشاهدات وعروض الإعلانات على مقطع فيديو ما، ويتقاسم صاحب الفيديو الأرباح مع إدارة اليوتيوب.

ويمكن أن يصل دخل الفرد من اليوتيوب إلى الملايين، وذلك وفقًا لإحصائيات أجريت من 1 يونيو 2018 حتى 1 يونيو 2019، ويتيح اليوتيوب للمستخدمين تحميل وعرض وتقييم ومشاركة وإضافة إلى قوائم التشغيل والإبلاغ عن مقاطع الفيديو والتعليق عليها والاشتراك مع مستخدمين آخرين، كما يتضمن المحتوى المتاح مقاطع الفيديو ومقاطع البرامج التلفزيونية ومقاطع الفيديو الموسيقية والأفلام القصيرة والوثائقية والتسجيلات الصوتية ومقاطع الأفلام والبث المباشر وتدوين الفيديو ومقاطع الفيديو الأصلية القصيرة ومقاطع الفيديو التعليمية.

ومن خلال هذا التقرير نقدم لكم واحدًا من رواد اليوتيوب وأصبح نموذج للشاب الطموح بالعصر الرقمي الجديد بعد أن بلغ ربحه أكثر من 100 ألف دولار شهريا، وهو “محمد اليوسف إبن عبدالقادر”، هو شاب سوري من محافظة إدلب السورية منطقة خان شيخون مواليد يناير 1999 أي أنه عمره حالياً لا يتعدى 23 سنة، وقتها كان حلمه أن يقدم برنامج تعليمي هادف يستفيد منه الجميع.

واستطاع محمد اليوسف بعد جهد ولحبه للتكنولوجيا، بدأ بتقديم قناة تعليمية على اليوتيوب، من الصفر دون مساعده من أحد، حتي حصد على أكثر من 200 ألف متابع من جميع أنحاء الوطن العربي، كما حقق عدداً كبيراً من المشاهدات لمعظم الفيديوهات التي ينشورها وعي فيديوهات خاصة بمواقع السوشيال ميديا، والهواتف الذكية، ووصل ربحه من اليوتيوب فقط ما يصل إلى 100 ألف دولار شهريًا.

واستطاع محمد تنفيذ العديد من المشاريع عبر مواقع السوشيال ميديا، من أهمها موقع عرب فور لينك سابقاً، والذي كان يعد من أولى مواقع اختصار الروابط العربية وأول موقع عربي قام بتأمين طرق دفع كاش للسوريين.

وتطبيق “أجب وأربح”، على هواتف الأندرويد الذي لاقى شهرة كبيرة بوقت قصير وحصد أكثر من مليون مستخدم بشهر واحد، والذي كانت فكرته أن المستخدم يقوم بالإجابة على اسئلة ثقافية، ويربح الأموال أن نجح بالإجابة أيضاً كان أول تطبيق عربي يدفع كاش لجميع الدول العربية، كما يمتلك موقعين رائدين بالمجال التقني وهم موقع عرب زوم، وموقع اليوسف للمعلوميات.