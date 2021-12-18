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محمد اليوسف» يجني 100 ألف دولار شهرياً.. طموح شاب بدأ من الصفر حتي وصله للنجاح
«محمد اليوسف» يجني 100 ألف دولار شهرياً.. طموح شاب بدأ من الصفر حتي وصله للنجاح
كتب: أحمد زينهم
يعد اليوتيوب، واحدًا من أشهر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يشكل موردًا جديدًا لربح الأموال، مجزية للعديد من صناع الفيديو عليه، وذلك عن طريق زيادة عدد المشاهدات وعروض الإعلانات على مقطع فيديو ما، ويتقاسم صاحب الفيديو الأرباح مع إدارة اليوتيوب.
ويمكن أن يصل دخل الفرد من اليوتيوب إلى الملايين، وذلك وفقًا لإحصائيات أجريت من 1 يونيو 2018 حتى 1 يونيو 2019، ويتيح اليوتيوب للمستخدمين تحميل وعرض وتقييم ومشاركة وإضافة إلى قوائم التشغيل والإبلاغ عن مقاطع الفيديو والتعليق عليها والاشتراك مع مستخدمين آخرين، كما يتضمن المحتوى المتاح مقاطع الفيديو ومقاطع البرامج التلفزيونية ومقاطع الفيديو الموسيقية والأفلام القصيرة والوثائقية والتسجيلات الصوتية ومقاطع الأفلام والبث المباشر وتدوين الفيديو ومقاطع الفيديو الأصلية القصيرة ومقاطع الفيديو التعليمية.