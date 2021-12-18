احتفالية دوستويفسكي بحروف مصرية
كتب : ماهر بدر
تنظم الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية احتفالية بعنوان ” دوستويفسكي بحروف مصرية ” بمناسبة مرور 200 عام على ذكرى ميلاده وذلك فى السابعة مساء الاحد 19 ديسمبر الجاري بقاعة الندوات بالمركز الثقافى الروسي بالدقى.
وذلك من خلال طرح رؤية 3 كتاب مصريين حول ابداع دوستويفسكى الذى يعد من اعظم الكتاب الروس فى العصر الذهبى للادب الروسي , وهم الدكتور انور ابرهيم ” رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية لوزارة الثقافة الأسبق والمستشار الاسبق لوزير الثقافة ” , والدكتور محمد نصر الجبالى ” رئيس قسم اللغة الروسية بكلية الالسن جامعة عين شمس والمشرف على قسم اللغة الروسية فى كل من جامعة جنوب الوادي فرع الغردقة وجامعة الاقصر والمستشار الثقافى الاسبق في روسيا ” , والدكتور عزوز على اسماعيل ” الناقد الادبي “.
يدير الندوة شريف جاد رئيس الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية ومدير النشاط الثقافى بالبيت الروسي .
وتضم الاحتفالية معرضا للصور الارشيفية وعرض فيلم روائي قصير عن حياته .
الجدير بالذكر ان الكاتب الروسي العظيم دوستويفسكي تمت ترجمة اعماله للغة العربية وبعضها تم انتاجه سينمائيا ويأتى اشهرها فيلم الاخوة الاعداء عن رواية ” الاخوة كارامازوڤ”.