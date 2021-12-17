مرافق دمياط تشن ٥ حملات لرفع التعديات وإزالة الإشغالات التي تعيق حركة سير المواطنين والمركبات
كتب عبده خليل وايناس رجب
شنت شرطة المرافق بمحافظة دمياط ، حملة مكبرة تحت إشراف اللواء حسام بدره مساعد الوزير لامن دمياط و بقيادة مدير شرطة المرافق بالمحافظة بمناطق ميدان باب الحرس وميدان الشهابية وميدان سرور وشارعي الشرباصي والتجاري وأسفرت الحملة عن تحرير ١٢٣٤ محضرا مابين إشغالات، ونظافة عامة، ومضبوطات متنوعة، ومحاضر إزالات إدارية، ومحاضر إدارة منشآت بدون ترخيص،و محاضر لباعة جائلين كما شنت شرطة المرافق بمركزي فارسكور والزرقا بقيادة الرائد طارق انور و بالتنسيق مع المهندس عبد الرحمن ابو ليلة القائم باعمال محلية فارسكور والأجهزة التنفيذية، عدد من الحملات المكبرة استهدفت إزالة ومصادرة جميع التعديات والإشغالات بمحطة فارسكور وشارع محمد فريد وشارع النقراشي والسوق العمومي ، وكذلك محطة الزرقا والشوارع المحيطة بها ، و أسفرت عن التحفظات علي ٣٤٥ حالة إشغال متنوع.، حيث تم العمل على توسعة الطرق لسيولة الحركة المرورية، وإزالة عدد ٥٠ حالة إشغال، غلق وتشميع مقهى بداخلة عدد ١٢شيشة مخالفة كما قام انور بمتابعة ميدان فارسكور والزرقا، وذلك للتأكد من مدي الإلتزام وعدم عودة الإشغالات والباعة الجائلين مرة أخرى بالشارع