“كلية الهندسة” جامعة بدر تنظم زيارة لأكبر متحف للعمارة الإسلامية فى العالم
كتب : ماهر بدر
أعلن الدكتور عارف سليمان، عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا بجامعة بدر فى القاهرة، أنه تم تنظيم زيارة ميدانية علمية لطلاب “برنامج الهندسة المعمارية”، داخل شارع المعز لدين الله الفاطمى “أكبر متحف مفتوح للعمارة الإسلامية فى العالم”.. مشيراً إلى أن تلك الزيارات تأتى فى ضوء سعى قيادات الجامعة على رفع مستوى طلابنا لمواكبة متطلبات سوق العمل، برعاية الدكتور مصطفى كمال رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور إبراهيم القلا نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.
أضاف عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا بجامعة بدر، أن الهدف من تلك الزيارات الدورية لطلاب البرامج الهندسية المختلفة فى الكلية هو تطبيق المناهج النظرية على أرض الواقع التنفيذى بهدف التدريب والتثقيف وزيادة الخبرة العملية؛ لتبسيط الدراسة العلمية لجميع طلاب الكلية.. موضحاً أن الزيارة تأتى فى إطار خطة أنشطة برنامج العمارة للفصل الدراسى الأول، ورؤية القسم بأهمية التوثيق العملى لما يتم تدريسه فى محتوى مقررات تاريخ العمارة من الواقع المعاصر لمبانى العمارة الإسلامية، والتى تُعبر عن الحُقب التاريخية المختلفة للعصر الإسلامى.
أوضحت السيدة ا.د. وفاء رشوان رئيس قسم الهندسة المعمارية، أن الزيارة شملت “مسجد السلطان حسن، مسجد الرفاعى، مدخل الغورية الغربى والشرقى، النحاسين، مسجد ومدرسة أشرف برسباى، مملوكى جركسى، باب زويلة، الآثار الفاطمية، جامع الأزهر، جامع الأقمر، مجموعات قلاوون مملوكى بحرى، مجموعات برقوق مملوكى جركسى، المجموعات البيمارستان، الخانقاوات، المسجد والأضرحة، بيت السحيمى، مسجد وسبيل السلحدار، عثمانى، وجامع الحاكم بأمر الله”.. لافتاً إلى أن الزيارة كانت تحت إشراف ا.د منى عجور، وا.م.د. أحمد صالح، والدكتور إسلام مريكب، وبمشاركة الدكتورة ضحى سعيد وأعضاء الهيئة المعاونة ببرنامج العمارة.
أشارت ا.د. وفاء رشوان رئيس قسم الهندسة المعمارية علي أنه شارك فى الزيارة طلاب الفرقة الثانية فى الكلية وهم:
1- ميسون محمود
2- مريم حاتم
3- بسمة عاطف
4- دعاء عادل
5- زينب السيد
6- فرح وائل
7- همس وائل
8- شمس عبداللاه
9- اسماء مسعد
أسماء طلاب الفرقة الثالثة قسم الهندسة المعمارية المشاركون فى الزيارة العلمية هم:
1- مريم محمد أحمد
2- منى حسنى
3- سارة حسن
4- يوستينى صبرى
5- هاله إبراهيم
6- سارة أحمد
-7 ميثاء حسن
8- أروى على
9- منة خالد
10- شيماء طارق
11- آلاء على
12- أحمد حسين
13- راغد غسان
14- محمد مصطفى
15- هانيا عمرو