بورسعيد قاطرة التنمية
متابعة/// نجاة الشربيني
سبعة_أعوام_من_الإنجازات_والانتصارات_ببورسعيد
#مشروعات_قومية_عملاقة_على_أرض بورسعيد
#بورسعيد_قاطرة_التنمية
#العيد_القومي_لمحافظة_بورسعيد
#٢٣_ديسمبر
قطاع الطرق والنقل ببورسعيد
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فى إطار الطفرة الشاملة التى شهدتها بورسعيد على كافة الأصعدة ، نجحت جهود الأجهزة التنفيذية ببورسعيد تحت قيادة اللواء أ.ح عادل الغضبان محافظ بورسعيد ،فى تنفيذ أكبر خطة تطوير وتنمية للطرق والكبارى والميادين بنطاق المحافظة ساهمت فى خلق محاور مروية جديدة ، وربط أنحاء المدينة، ورفع كفاءة الطرق فى المناطق الآكثر احتياجآ ، وتطوير الشوارع المحيطة بالمشروعات القومية والخدمية بما يحقق السيولة المرورية والانسيابية فى حركة المواطنين والسيارات ويحقق الشكل الجمالى والحضارى اللائق بالمحافظة . 🇪🇬
وفيما يلى استعراض لأهم مشروعات المحافظة فى مجال تطوير ورفع كفاءة الطرق والميادين وخلق محاور مروية :
الانتهاء من كوبري عزمي وفتحه أمام الشاحنات، وتكلفة المشروع 60 مليون جنية
إنشاء كوبري أعلى قناة الاتصال بمنطقة إسكان الحى الإماراتي .