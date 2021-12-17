المرأة ومكافحة الفساد في ندوه موسعة و توصى بتنقية القوانين ورقمنة الخدمات
كتب : ماهر بدر
د.كريمة الحفناوى؛ احفظوا حقوكم واحموا أولادكم وقولوا لا للفساد.
تنقية القوانين ورقمنة الخدمات حتى لا نجد ثغرة للفساد فى مجتمعنا أهم توصيات ندوة المرأة ومكافحة الفساد التى نظمها المنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام الاجتماعي بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات قطاع وسط القاهرة (الإعلام الداخلى ) فى مكتبة مصر العامة بالجيزة حيث أكدت إلتزام الدولة المصرية بمكافحة الفساد وذلك بموجب الدستور المصري، وأشارت إلى إطلاق المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2014-2018، والعمل الحالي في إطار المرحلة الثانية منها 2019-2022.
وأدارت الندوة الكاتبة الصحفية الدكتورة سامية أبو النصر مساعد رئيس تحرير الاهرام والأمين العام للمنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام الإجتماعى التى أشارت أن أشكال الفساد تتمثل فى أسباب اقتصادية وهى الفقر والبطالة ونقص رواتب العاملين بالدولة .وأسباب سياسية وهى فساد بعض القيادات السياسية والمركزية في الإدارة والوساطة وانتشار المحاباة وضعف الرقابة وخاصة فى المجال الإعلامى بكافة أنواعه والقبلية فى صعيد مصر .وأسباب اجتماعية نتيجة قلة وعي المواطنين بأسباب الفساد وأشكاله واختلاف المفاهيم حول الممنوع والمسموح .
وأسباب تشريعية وهى كثرة التشريعات وعدم تنقيتها وعدم تفعيل القوانين وعدم وجود عقوبات رادعة .
وكذلك هناك أسباب إدارية هى طول الإجراءات للحصول على الخدمات التي تقدمها الحكومة للجمهور وضعف الدور الرقابي على أعمال الوظيفة العامة وعدم وجود شفافية داخل الأجهزة الحكومية .
وقالت أن أشكال الفساد :
الفساد الكبير : وهو ما يتعلق بالرشاوي الكبرى .
والفساد الصغير : وهو رشاوي محدودة تقع من الموظفين الذي يقومون بأعمال خدمية متصلة بالتعاملات مع المواطنين ومنها على سبيل المثال الإكراميات . وقالت أن الدستور المصري وضع المادة 218 والتي تنص على ” تلتزم الدولة بمكافحة الفساد ويحدد القانون الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بذلك وتم وضع إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد .
وقالت د.كريمة الحفناوى عضو الجبهة الوطنية لنساء مصر
https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif
يحتفل العالم بمكافحة الفساد من أجل نشر الوعي لخطورته ..