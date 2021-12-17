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المرأة ومكافحة الفساد في ندوه موسعة و توصى بتنقية القوانين ورقمنة الخدمات

المرأة ومكافحة الفساد في ندوه موسعة و توصى بتنقية القوانين ورقمنة الخدمات

كتب : ماهر بدر

د.كريمة الحفناوى؛ احفظوا حقوكم واحموا أولادكم وقولوا لا للفساد.

تنقية القوانين ورقمنة الخدمات حتى لا نجد ثغرة للفساد فى مجتمعنا أهم توصيات ندوة المرأة ومكافحة الفساد التى نظمها المنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام الاجتماعي بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات قطاع وسط القاهرة (الإعلام الداخلى ) فى مكتبة مصر العامة بالجيزة حيث أكدت إلتزام الدولة المصرية بمكافحة الفساد وذلك بموجب الدستور المصري، وأشارت إلى إطلاق المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ‪2014-2018‬، والعمل الحالي في إطار المرحلة الثانية منها ‪2019-2022‬.

وأدارت الندوة الكاتبة الصحفية الدكتورة سامية أبو النصر مساعد رئيس تحرير الاهرام والأمين العام للمنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام الإجتماعى التى أشارت أن أشكال الفساد تتمثل فى أسباب اقتصادية وهى الفقر والبطالة ونقص رواتب العاملين بالدولة .وأسباب سياسية وهى فساد بعض القيادات السياسية والمركزية في الإدارة والوساطة وانتشار المحاباة وضعف الرقابة وخاصة فى المجال الإعلامى بكافة أنواعه والقبلية فى صعيد مصر .وأسباب اجتماعية نتيجة قلة وعي المواطنين بأسباب الفساد وأشكاله واختلاف المفاهيم حول الممنوع والمسموح .

وأسباب تشريعية وهى كثرة التشريعات وعدم تنقيتها وعدم تفعيل القوانين وعدم وجود عقوبات رادعة .

وكذلك هناك أسباب إدارية هى طول الإجراءات للحصول على الخدمات التي تقدمها الحكومة للجمهور وضعف الدور الرقابي على أعمال الوظيفة العامة وعدم وجود شفافية داخل الأجهزة الحكومية .

وقالت أن أشكال الفساد :

الفساد الكبير : وهو ما يتعلق بالرشاوي الكبرى .

والفساد الصغير : وهو رشاوي محدودة تقع من الموظفين الذي يقومون بأعمال خدمية متصلة بالتعاملات مع المواطنين ومنها على سبيل المثال الإكراميات . وقالت أن الدستور المصري وضع المادة 218 والتي تنص على ” تلتزم الدولة بمكافحة الفساد ويحدد القانون الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بذلك وتم وضع إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد .

وقالت د.كريمة الحفناوى عضو الجبهة الوطنية لنساء مصر

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يحتفل العالم بمكافحة الفساد من أجل نشر الوعي لخطورته ..

والفساد ظاهرة معقدة تشمل الإختلالات التى تمس الجانب الاقتصادي والأخلاقي والاجتماعي لأي دولة وتعوق عملية التنمية.

واليوم العالمي للفساد على :حقوق المجتمع ومسئولياتهم فى التصدي للفساد ومن فيهم الدول والمسئوولين الحكوميين والموظفين المدنيين وموظفين إنفاذ القانون وممثلي الإعلام والقطاع الخاص والمجتمع المدني

والأوساط الأكاديمية والجمهور والشباب وكل شخص دور يضطلع بمنع الفساد ومكافحته لتحقيق النزاهة على جميع المستويات السياسات والأنظمة والتدبير التى يمكن الناس من الجهر ورفع الفساد.

ووضع تدابير لحماية فعالة المبلغين عن المخالفات وحمايتهم من الانتقام

عند افتتاح بايدن لغة الديمقراطية الافتراضية تم الإعلان عن عقوبات تشمل أشخاص وشركات فى أمريكا الوسطى وأفريقيا وأوروبا متورطة فى الفساد ومن بين المستهدفين مسئوولين السلفادور جوانب لا يتم إدارة ومن بين المستهدفين مسئوولين السلفادور جوانب لا يتم إدارة .

بايدن فى الفساد في شراء الإمدادات الطبية المتعلقة بفيروس كورونا

بالنسبة للرئاسة مجلس الوزراء السلفادور

انهام المسئؤل بارتكاب الاختلاس والاحتيال واستخدام السلطة فيما يتعلق بالعقود و

ليبيا والسودان و اواكرانيا وانجولا

حملة اليوم العالمي لمكافحة الفساد تستمر (٦اسابيع وبدأت مع بداية شهر نوفمبر تهدف الحملة إلى تسليط الضوء على دور أصحاب المصلحة الرئيسيين والأفراد من منع الفساد ومكافحته تماشيا مع شعار “احفظوا حقوكم واحموا أولادكم وقولوا لا للفساد.

كما تحدث اللواء مجدى شحاته الخبير الاستراتيجى أن الفساد آفة هذا العصر ويجب علينا جميعا مواجهته حتى لا يعرقل مسيرة التنمية المستدامة وأهمية التشبيك بين المدنى وكافة الوزارات المعنية لنشر ثقافة توعوية لتجريم الفساد. وقد يكون الفساد فى صورة مدرس فاسد يعطى دروس خصوصية أو إنسان فاسد جاء بالرشوة أو المحسوبية بغض النظر عن كفائته. الفساد هى العقبة الرئيسية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

كما تحدثت د.مايسة فاضل أستاذ علم النفس التربوى عن سيكولوجية الفساد وأهمية التكاتف من أجل القضاء عليه وأن كل من حضر هذه الندوة عليه دور فى توصيلها للآخريين وقالت أن الأم هى المربى الأول لذا يقع عليها مسئولية التربية وكذلك الوالد شريك الأسرة وقالت أن أن الفساد فى علم النفس سلوك وممارسة سواء فى المجتمع أو فى المؤسسات العامة والخاصة ولها انعكاساتها الخطيرة على المجتمع وعلى التنمية الأدارية والاقتصادية فيجب محاربة الفساد حتى لا يتحول الى عرف وتقليد او حتى قانون إجتماعى يأكل المجتمع . ويجب تحليل سلوك الفاسد وفحصه واقتراح الحلول المناسبة .

وحرصاً من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديةعلى ضرورة المشاركة ونشر الوعي المجتمعي، تحدثت د؟شيماء سراج مدير وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة

وأشارت إلى أهمية إدماج كافة أطراف المجتمع في مختلفالمراحل التنموية، وهو ما تعمل عليه الدولة المصرية، حيث أن إغفال آية طرف مجتمعي يعد انتقاص من قدرة الدولة على تحقيق النمو الاقتصادي والمجتمعي.

وأكدت أن المرأة تمثل 50% من المجتمع، لذا تركز التوجهات التنموية على ضرورة إدماجها، إذ أن الإغفال يعني إغفال 50% من قدرة المجتمع على النمو، وهو نوع من أنواع الفساد الناتج عن تجاهل أحد عناصر التنمية، وبالتالي هناك علاقة وثيقة بين تحقيق تكافؤ الفرص ومكافحة الفساد، ومن ثم تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.

وهو ما يدعمه الإطار التشريعي والدستور المصري واستراتيجية تمكين المرأة ورؤية مصر 2030 واستراتيجية حقوق الإنسان، والتي تدعو جميعها إلى المساواة ومنع التمييز وتكافؤ الفرص، وهو ما نتج عنه وصول نسبة مشاركة المرأة في الجهاز الإداري للدولة إلى نحو 50.4%، ونسبة مشاركة المرأة في المناصب الوزارية 25%، كما تخطت نسبة مشاركة المرأة في البرلمان 27%، بما يفوق الاستحقاق الدستوري 25%. وقالت أن مصر رقم 117 فى تقرير الشفافية العالمية هذا العام بينما كانت 119 عام 2020 … وقالت أن حتى الدنمارك أقل دول العالم فسادا كان ترتيبها فى التقرير 77 وأول دولة عربية فى نسبة الفساد كانت الإمارات.

وأشارت إلى جهود الدولة المصرية في محاربة الفساد وتحقيق تكافؤ الفرص، والتي تمثلت في حصر موظفي الدولة وفقاً لمؤهلاتهم، والسعي إلى تسكينهم وفقاً لقدراتهم وكفاءتهم ومؤهلاتهم، والاهتمام بخلق الصف الثاني والثالث من كوادر الدولة وفقاً لبيانات الموظفين المقيدة، وخطوات إصلاح المنظومة التعليمية، بالإضافة إلى ربط التعليم باحتياجات السوق، وخطوات تطوير التعليم الفني، وجهود رقمنة الخدمات الحكومية، وأكدت على أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية من شأنه أن يكون حافز نحو تطوير أداء موظفي الحكومة، والدافع نحو أهمية التدريب المستمر.

كما تحدثت الإعلامية فاطمة عبد الغنى إعلام وسط القاهرة بالهيئة العامة للاستعلامات قائلة أن المشروعات القومية التي تنفذها الحكومة وبخاصة مشروع حياة كريمة، والمدن السكنية الهادفة إلى القضاء على العشوائيات، تأتي بمثابة آلية مباشرة لتحقيق الإنصاف للفئات الأولى بالرعاية ومن ثم الوصول بهم إلى التحقيق الفعلي لتكافؤ الفرص ومكافحة صور الفساد وقالت ان التعاون بين قطاع الإعلام الداخلى ومنظمات العمل الأهلى يساهم بشكل كبير فى توعية المواطنين بكافة القضايا المجتمعية .

كما تحدت د.علاء رزق رئيس المنتدى الاإستراتيجى للتنمية والسلام الاجتماعى أن القوات المسلحة المصرية تأتى ترتيبها رقم 9 على مستوى العالم بينما ترتيبنا فى مؤشرات الشفافية وصل 119 وهذا الفارق نجد بسبب أن القوات المسلحة تسعى الى الجدارة وليست الكفاءة وفى سنغافورة كان يحكمها ديكتاتور فى العدل وذلك فى دولة سنغافورة دولة مساحتها مساحة محافظة بورسعيد لذا أدعو جميع المثقفين والعقلاء لتبنى مفهوما جديدا للفساد . فقد نجد كفاءات على أعلى مستوى وإنما قد يكون مؤهلا ليصبح فاسدا لذا يجب على الدولة أن تبحث عن الرجل الجدير أو المرأة الجديرة بالمنصب.

وبصحبة كورال الهيئة الوطنية للإعلام ووجود عدد من المواهب الشابة وبحضور عدد كبير من الإعلاميين وأعضاء المنتدى الاستراتيجى للتنمية .

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